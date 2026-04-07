【紹介エージェント必見】媒体頼みの集客からの脱却で競合との差別化＆高収益を実現するには？

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260414?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0407#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二 ）は、株式会社AGENT SUCCESSと共同で「媒体頼みからの脱却で競合との差別化＆高収益を実現！RAによる独占案件の獲得術とAIによるアプローチ文面作成を実演(https://lp.porters.jp/seminar_260414?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0407#contact-form)」と題した無料セミナーを2026年4月14日（火）12:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

大手プラットフォームでの利用料高騰や競合の急増により多くの中小人材紹介企業が求職者集客に苦戦が強いられている現在、利益率を向上させ持続可能な事業成長を実現するには、自社での求人開拓を強化することによる差別化戦略と、AIによる徹底した効率化戦略の推進がカギです。



そこで本セミナーでは、多くの人材紹介事業の立ち上げ支援を行ってきたAGENT SUCCESS 代表取締役の野村真央氏が登壇し、「独占案件」を獲得する営業の型の構築方法や、AIを活用して行うターゲット分析・アプローチ文面作成を実演。自社開拓を仕組み化する戦略を解説します。

その上で、ポーターズの浅見より、自社で開拓した求人を資産として活用していくためのデータ管理術についても紹介。AIによる求人票作成やマッチング速度を極大化する最新のシステム活用法をご紹介します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・新たに人材紹介事業を立ち上げたが、独占求人の獲得方法に迷っている方

・人材紹介事業の立ち上げを行ったものの、求人媒体の利用料や広告費の高騰により、利益率が低下しており悩む経営者・事業責任者

・プラットフォームに頼らない、独自の強みを持った事業基盤を築きたい人材紹介事業の責任者

・独占求人を獲得し、他社との差別化を図りたいと思っているものの、具体的な方法をメンバーが理解しきれておらず、思うように求人獲得が進んでいないと悩む方

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260414?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0407#contact-form株式会社AGENT SUCCESS代表取締役 野村 真央氏

慶應義塾大学卒業後、スタートアップ及び外資系人材会社にて人材紹介部門の立ち上げに貢献。人材業界歴は10年目となり、学生～ベンチャー企業の経営層まで幅広く支援実績をもつ。

株式会社AGENT SUCCESSを創業し、各社の課題に合わせた人材紹介事業部の立ち上げ支援サービスをハンズオンで展開、ご支援実績は20社超え。

ポーターズ株式会社Consulting Unit Growth Gr. コンサルタント 浅見 澪

Web・IT系の会社で、商品設計や営業推進、社員育成などに取り組んだ後、ポーターズに入社。現在は、コンサルタントとして活動し、年に500程の企業に対して課題のヒアリングを行い、解決に向けて支援を行っている。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/195_1_8bdb970b82856806f90b5200ba8c6825.jpg?v=202604071051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260414?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0407#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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