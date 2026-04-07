東京オートサロンでのチャリティ売上100万円を輪島市へ寄付

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2025年1月に開催された「東京オートサロン2025」において実施したチャリティ販売の売上金100万円を、令和6年能登半島地震の復興支援として、輪島市社会福祉協議会へ寄付いたしましたことをご報告いたします。

■ 支援の背景

株式会社アップガレージグループは、令和6年能登半島地震の発生を受け、2024年4月から社内で災害ボランティアを募り、これまで延べ100名以上の社員を輪島市へ派遣してまいりました。

関連プレスリリース：能登半島復興支援プロジェクトを実施しております(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000058006.html)（2024年6月11日配信）

また、同年10月には社員旅行として石川県を訪問し、観光受け入れ態勢が整った穴水町の「能登ワイン」様を訪れるなど、多角的な支援と交流を続けております。

こうした活動を通じ、現地で伺った皆様の声を形にしたいという想いから、世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2025」において、ファンの皆様と共に取り組むチャリティプロジェクトを実施いたしました。

■ チャリティ販売の概要

「東京オートサロン2025」のアップガレージグループブースにおいて、モータースポーツファンに向けた復興支援プロジェクトを実施いたしました。

- 実施内容：「TEAM UPGARAGE」がSUPER GTで実際に使用していた「UPGARAGE NSX GT3」のパーツなどのチャリティ販売。- 趣 旨：対象商品の売上の全額を、被災地の皆様への支援金として寄付する取り組み。- 結 果：多くのファンの皆様にご賛同いただき、売上金100万円を全額寄付することを決定いたしました。

■ 寄付の概要

- 寄付金額： 1,000,000円- 寄 付 先 ： 輪島市社会福祉協議会- 寄 付 日 ： 2026年3月24日（振込および目録贈呈）

■ 担当者メッセージ

- 担当者紹介

株式会社アップガレージグループ 経営企画室

手塚 涼（てづか りょう）

2024年の能登半島復興支援プロジェクト開始当初より現地入りし、延べ100名以上の社員ボランティアを率いるプロジェクトを担当。今回のチャリティ販売も発案から携わる。

- 贈呈にあたってのコメント

ボランティア活動や現地への訪問を通じて、復興に向けた歩みを止めることなく前を向く皆様の姿に、むしろ我々が元気をいただきました。

今回のチャリティ販売には、全国から集まった多くのお客様やモータースポーツファンの皆様が「自分たちにできる支援を」という熱い想いでご協力くださいました。

直接、輪島市の皆様に目録をお届けし、復興に向けて尽力されているお話を伺い、改めてこの支援を届けることの重みを実感いたしました。この100万円は、ご協力いただいた全ての皆様の「応援の心」そのものです。

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は280店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/