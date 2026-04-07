”直線移動中”に”複数受電部”へ非接触同時給電「リニアマルチワイヤレス給電」を公開

株式会社ビー・アンド・プラス展示デモ機の様子。受電部3つには弊社マスコットの"わいにゃれすは博士”を使用。

製造現場の自動化・省人化が進む中、搬送システムにおける電力供給の在り方も進化が求められています。B&PLUSが提供する「リニアマルチワイヤレス給電システム」は、リニア形状の送電部に対し、対向する受電部が直線移動しながら非接触で同時給電が可能です。

移動するアプリケーションに最適で、例えばリニアコンベアモジュールとの高い親和性により、移動体へ途切れることなく安定した電力供給を実現します。ケーブルレス化により断線や摩耗といった従来の課題を解消し、設備の信頼性向上とメンテナンス負荷の低減に貢献します。



本技術を、2026年4月8日（水）～10日（金）にポートメッセなごやで開催される「ものづくりワールド名古屋 機械要素技術展」ブース小間番号：1号館 9-13にて公開いたします。

直線移動に対応した革新ワイヤレス給電技術

送電部は長く1個、受電部は短く複数個で非接触給電非接触の空間に金属以外であれば異物が入っても影響なし

本システムは送電部を1m以上の長さで構成可能で、搬送ストローク全体にわたり連続的な非接触給電を実現します。受電部は1台から複数台まで柔軟に対応でき、各受電部あたり100W以上の大電力を供給可能です。

ご要望に合わせたカスタム対応が可能！汎用性◎

出力電圧は5V・12V・24Vなど用途に応じたカスタマイズに対応し、センサ、アクチュエータ、各種デバイスへの給電を幅広くカバー。システム条件に応じて60～90％の高効率を実現し、省エネルギーと高性能を両立しています。

また、日本国内において送電電力が50Wを超える場合に必要となる高周波利用設備申請についても、B&PLUSが無償で代行。これまでの豊富な実績に基づき、導入時の手続き負担を大幅に軽減します。

リニア搬送システムの可能性を拡張する次世代のワイヤレス給電技術として、スマートファクトリー化を強力に支援します。

【会社概要】

会社名：株式会社ビー・アンド・プラス

事業内容：ワイヤレス給電技術の開発・製造・販売

URL：https://www.b-plus-kk.jp/

【お問合せ先】

本事例のようなワイヤレス充電による自動化・省人化をご検討の方は、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム：fa@b-plus-kk.jp