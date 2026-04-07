剥離リサイクル技術によりアルミパウチの再資源化を実現　DHCサプリメントの包装袋が新たな包装資材に生まれ変わる

artience株式会社

artienceグループの東洋インキ株式会社（代表取締役社長 安田 秀樹、東京都中央区）の剥離リサイクル技術により、株式会社ディーエイチシー（代表取締役社長 宮崎 緑、東京都港区）のサプリメント用アルミパウチの再資源化に成功しました。これは当社を含む複数社の共同研究により実現したものです。

DHCの粒状サプリメントの包装袋は、光や酸素、湿気から内容物を守り、安心・安全な品質を維持するためにアルミ箔ラミネートフィルム構造のパウチを採用しています。アルミ箔ラミネートフィルムは、アルミ箔と複数のプラスチックフィルムが一体化しているため使用後の分離が難しく、再資源化が困難とされていました。

この度の共同研究では、廃棄予定のアルミパウチの剥離、再加工、物性評価、パッケージ適性検証を段階的に実施。実用レベルで包装袋として再生できることが確認されました。

リサイクルの社会実装の実現には、業界の垣根を越えて社会全体で取り組む必要があります。artienceグループは、剥離リサイクル技術のさらなる高度化を進めるとともに、パートナー企業との連携を通じて、アルミパウチを含む複合包装材のリサイクルモデル構築を推進し、包装材料の環境負荷低減および循環型社会の実現に貢献してまいります。

剥離リサイクル技術について

artienceグループが開発した「剥離リサイクル技術」は、破砕した複層フィルムをアルカリ処理し接着剤を溶解することでフィルムを剥離し、フィルムの比重差を利用して分離することで、純度が高いポリエチレンフィルムを回収・再利用するものです。本技術により、これまで困難であったアルミ箔とプラスチックフィルムの分離が可能となることで、アルミパウチの再資源化に成功しました。

関連ページ

剥離・脱墨ソリューション

https://www.artiencegroup.com/ja/products/solution/recycle/package.html