【参加無料】コードを書かないアプリ開発の衝撃 ― SAMURAIが「Claude Code」による業務改善ウェビナーを開催（4/16）

株式会社SAMURAI

企業のDX支援およびIT教育を展開する株式会社SAMURAIは、2026年4月16日（木）、最新のAIコーディングアシスタント「Claude Code」を活用した参加無料のライブ開発ウェビナー『Flash Hack Live：IT部門だけじゃない！すべてのビジネスパーソンのための「Claude Code」で何ができるかがわかる』を開催いたします。

本ウェビナーでは、プログラミング知識ゼロの状態から、AIと対話するだけで実務に使えるアプリを完成させるプロセスを公開・実演します。

詳細を見る :https://www.sejuku.net/biz/seminar/260416_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=260416_seminar参加申込（無料）はこちらから

※本ウェビナーは先着300名限定です。

※定員に達し次第、予告なく受付を終了させていただきます。

■本セミナーの特徴・概要

多くの現場でDX推進が求められ、単なるチャットAIの利用を超えた「自社業務に特化したAIシステム」への需要が高まっています。しかし、実務への組み込みには技術的なハードルを感じる担当者が少なくありません。

そんな中、Anthropic社から発表された「Claude Code」は、AIが直接ファイルを書き換え、テストし、完成までをリードする画期的なツールです。

今回、「AIに指示するだけで業務を自動化したい」というビジネスパーソンのニーズに応え、AIが自らコードを書き、テストし、アプリを完成させる「Claude Code」の一連の流れをライブ実演します。「プログラミング未経験者・非エンジニア・知識ゼロ」からでも、自分のアイデアを形にする第一歩を体験していただけます。

1. 「コードを自分で書かなくても、AIと一緒にアプリが作れる」という新しいスタイルを体験

AIが自動でコードを書き上げ、アプリを完成させるまでの一連の流れを視聴することで、プログラミングの知識ゼロからでも、自分のアイデアを形にする第一歩を踏み出すことができます。

2. わずか90分で「アイデアを形にする」プロセスを完結

本ウェビナーは、ランチタイムの90分間で「Claude Code」の導入からアプリ完成までを凝縮して実演します。これまで数日～数週間かかっていたツール開発や業務改善が、AIエージェントの活用によって驚異的なスピードで実現する瞬間を体感していただけます。

3. 「その場で疑問を解消」できる

ライブ配信中にチャットを通じて講師へ直接質問ができるため、独学では解決しにくい技術的な悩みをその場で相談可能です。

【このような方におすすめ】

・プログラミング未経験・生成AI初心者の方

・AIの助けを借りて、自分のアイデアをアプリとして形にしたい方

・業務自動化やAIツール開発に挑戦したい方

・ChatGPT等の活用から一歩進み、「作る側」に回りたい方 など

【講座概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/239_1_f52209a6f5970e08d293c532eb6fc065.jpg?v=202604071051 ]

【参加方法（無料）】

本ウェビナーへの参加を希望される方は、公式サイトの申込フォームより必要事項をご記入のうえお申し込みください。

【重要：お申し込みに関するご注意】

本ウェビナーは一部WEB広告等でも先行してご案内を開始しており、現在、想定を上回るペースでお申し込みをいただいております。定員は300名となっておりますが、現在の状況から予定より大幅に早く募集を締め切らせていただく可能性が極めて高い状況です。

定員に達し次第、予告なく受付終了となりますので、参加をご検討中の方はお早めにお申し込み（お席の確保）をお願いいたします。

参加申込み（無料）・詳細はこちら :https://www.sejuku.net/biz/seminar/260416_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=260416_seminar

■SAMURAIのDX支援・IT研修サービス

年間15,000時間の工数を削減！「SAMURAI Google活用推進室」

SAMURAIは自社においてGoogleWorkspaceを活用した業務自動化に取り組み、年間15,000時間の工数削減を実現してまいりました。この実践から得た知見を体系化し、「会社方針（Policy）」「リテラシー（Literacy）」「DXコア人材（Talent）」の3軸でDX推進を伴走支援するサービスとして提供いたします。

「SAMURAI Google活用推進室」詳細(https://www.sejuku.net/biz/gws-adoption/)

業界最大手スクールが提供するIT教材のライブラリー「侍テラコヤ法人エントリープラン」

IT教養からフロントエンド、バックエンド、インフラ、生成AIまで学ぶことができる学習プラットフォームを、99円という超低コストで全社員に学習環境を標準導入できます。

「侍テラコヤ 法人エントリープラン」詳細(https://www.sejuku.net/biz/terakoya_entry/)

デザインはもう専門家まかせじゃない！あなたの仕事に役立つスキル「Canva講座」

Canvaは、世界中の1億人以上が使っている、とても便利なデザインツールです。この講座では、デザインの経験がなくても、すぐに仕事で使えるスキルを身につけます。

「Canva講座」詳細(https://www.sejuku.net/biz/canva-introduction/)

■本ウェビナー・SAMURAIのサービスに関するお問い合わせ

株式会社SAMURAI 法人事業部

メールアドレス：biz-sales@sejuku.net

電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）

お問合せフォームはこちら :https://www.sejuku.net/biz/#form_contact

株式会社SAMURAI

代表取締役 ： 羽田 吾立

設立年月 ： 2015年3月19日

資本金 ： 110,000千円

所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 ： プログラミング学習サービス

公式ページ ： https://www.sejuku.net/