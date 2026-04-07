株式会社イーオン、派遣型英語研修導入企業様を対象に英語独習サービス『VoiceTube Pro』を無料にて提供

株式会社イーオン

英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）は、イーオンの法人向け派遣型英語研修を2026年4月7日（火）～2027年3月31日（水）までに導入いただいた企業の受講者様に対して、研修期間に応じて最大で6ヶ月間、英語独習サービス『VoiceTube Pro』を無料でご利用いただけるキャンペーンを開始いたします。

『VoiceTube』は、YouTubeの動画10万本を活用して「生きた英語×AI」での音声学習が行える英語独習サービスです。台湾発のEd-techスタートアップ企業であるボイスチューブ株式会社が提供しており、ユーザーはアジアを中心に世界で560万人となります。

ボキャブラリー学習、発音矯正、音声トレーニングなど、法人向けの英語研修のレッスン時間内では不足しがちな学習項目を、『VoiceTube』を使った自主学習で補完することで、同じ期間の英語学習であっても得られる成果が大きく向上できると考えています。

【VoiceTubeの特徴】

・10万本のYouTube動画で「生きた英語」を学習

・日英字幕付き。再生の速度変更・繰り返しにより、シャドーイング・オーバーラッピングに活用

・単語を保存して自分だけの単語ドリルを作成、単語はクイズ形式で復習

・動画に出てくるセンテンスを保存し、穴埋め形式のディクテーションで復習

・自分の発音をAIが採点。単語一つ一つ、ネイティブと同じ発音に矯正

※『VoiceTube Pro』（月額2,580円・税込）で以下の機能全てを無制限でご利用いただけます。

・AIによる英語発音分析（無料版は1日の利用回数に制限あり）

・単語復習機能（無料版は1日の利用回数に制限あり）

・ディクテーション復習機能（無料版は1日の利用回数に制限あり）

・学習記録（有料版のみの機能）

本キャンペーンは通常月額2,580円（税込）で提供されている『VoiceTube Pro』を、イーオンの法人向け派遣型英語研修をご受講いただいている期間（最大6ヶ月間）、無料で無制限にお使いいただけます。通常の英語研修にプラスして音声トレーニングを好きなだけ行える『VoiceTube』を自主学習として活用していただくことで、より一層受講者様の英語力アップをお手伝いいたします。

イーオンは夢に向かってチャレンジするすべての人の語学力向上を全力でサポートしてまいります。

■URL：https://biz.aeonet.co.jp/fm-aeon-voicetube-2604

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/261_1_37995d9dd7726de239a5e89a58128cdc.jpg?v=202604071051 ]



【VoiceTubeについて】

世界の動画で、本当に使える英語を学ぶ

VoiceTubeは2013年に台湾で創立された、AIと動画コンテンツを活用した英語学習プラットフォームです。YouTubeの動画を学習素材として活用し、ニュース、インタビュー、スピーチなど世界中のコンテンツを通じて、ネイティブが実際の場面で使う英語を学べることが特長です。

現在、VoiceTubeは世界で560万人以上に利用されており、日本でも50万人以上のユーザーを持つ英語学習サービスへと成長しています。AI発音分析やAIコーチなどの技術を活用し、動画で英語を理解するだけでなく、発音やスピーキングの練習を通じて、実際に使える英語力の習得をサポートしています。

こうした取り組みは国際的にも評価されており、教育界のアカデミー賞とも称される「QS Reimagine Education Awards」で銅賞を受賞しました。さらに2018年には日本法人「ボイスチューブ株式会社」を設立し、日本市場向けのサービス展開を行っています。

◆VoiceTube 公式サイト：https://jp.voicetube.com

【イーオンの法人事業について】

イーオンでは企業様及び各種教育機関様向けの研修プログラムを提供しています。企業様向けでは業界・職種で英語や中国語など外国語を使うシーンも異なる為、それぞれの課題解決に向けた最適な研修プランの提案を行っています。英語研修の導入実績はこれまでに日本全国において4,000社を超えています。

また各種教育機関様向けには、主に「教員向け研修プラン」と「生徒向け研修プラン」として英語研修を提供しています。昨今の学校における英語教育では、知識の習得だけではなくコミュニケーション能力を育成することがこれまで以上に求められています。長年にわたり、コミュニケーションのための英語指導を外国人講師と日本人講師の両軸で行なってきた独自のノウハウで、各種教育機関様の研修をサポートしています。

◆イーオン法人向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/

◆イーオン企業・団体向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/company/

◆イーオン学校・教育機関向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/education/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

◆イーオン公式HP：https://www.aeonet.co.jp/