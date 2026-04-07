ヤプリが開発支援した「ワークマン公式アプリ」が、App Ape Award 2025にて特別賞「新人賞」を受賞

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、開発支援をした株式会社ワークマン（本社：東京都台東区、代表取締役社長：大内 康二、以下「ワークマン」）の「ワークマン公式アプリ」が、フラー株式会社が主催する「App Ape Award 2025」において、特別賞である「新人賞」を受賞したことをお知らせいたします。

App Ape Award 2025：https://award.appa.pe/

■ App Ape Award 2025「新人賞」受賞の背景

「App Ape Award」は、アプリ市場分析サービス「App Ape」のデータをもとに、ユーザー支持の高いアプリを選出する国内最大級のイベントです。第10回となる今回は、生成AIの普及やDXの進展といった「激動の2025年」において目覚ましい成長を遂げた7アプリが選定されました。

ワークマン公式アプリは、アプリローンチから一貫してユーザー数を大きく伸ばしている点に加え、継続利用率（リテンション）が高い状態を維持している点が評価されました。また、短期間で店舗体験の質を向上させ、成長軌道に乗せた実績も認められ、今回の「新人賞」受賞に至りました。

■ 「ワークマン公式アプリ」の特徴

ワークマンが掲げる「声のする方に、進化する。」という経営理念をデジタルで体現するため、ヤプリは「お客様と店舗をつなぐ架け橋」としてのアプリ開発を支援してまいりました。

1.確実な購買を叶える「先行予約」と情報発信を実施

SNSで話題の製品を確実に購入したいというニーズに応え、アプリ限定の先行予約機能を実施。新製品や再入荷情報をプッシュ通知でダイレクトに届けることで、確実な購入機会を創出しています。

2.充実したオンライン＆店舗購買体験の実現

現在地からの店舗検索・ルート案内はもちろん、アプリから直接オンラインストアにアクセスし、購入や店舗受け取りの手続きを可能にしたことで、シームレスな購買体験を実現しました。

3.「ワークマンフォト（visumo連携）」によるファン化の促進

Instagramの投稿をアプリ内で閲覧できるUGC（ユーザー生成コンテンツ）活用により、直感的なコーディネートチェックから購入までの導線を構築。日常的にアプリを開きたくなる体験を提供しています。

■ 今後の展望

ヤプリは今後も、アプリプラットフォーム「Yappli」を通じて、企業のモバイルDXを支援してまいります。データに基づいた「使われ続けるアプリ」の構築を推進し、顧客体験（CX）とビジネス成長の最大化に貢献してまいります。

■ 株式会社ワークマンについて

本社：東京都台東区東上野4-8-1

代表者：代表取締役社長 大内 康二

事業内容：作業服、作業用品およびアウトドア・スポーツ・レインウェア等の専門小売チェーン

URL：https://www.workman.co.jp/(https://www.workman.co.jp/)

■ 株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、累計1,300社以上に導入されています。

Yappli：https://yapp.li/(https://yapp.li/)

Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/(https://webx.sites.yappli.com/)

Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/(https://miniapp.yapp.li/)

Yappli MobileOrde：https://yappli-fc.co.jp/(https://yappli-fc.co.jp/)

UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/(https://unite.yapp.li/)

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

代表者：代表取締役 庵原 保文

事業内容：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL：https://yappli.co.jp(https://yappli.co.jp)