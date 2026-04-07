株式会社FISソリューションズ、「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金に関する経営力向上経営診断業務」説明会を鳥取県で開催

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）のグループ会社である株式会社FISソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山口 勝宏、以下「 FISソリューションズ」）は、このたび、鳥取県における中小企業支援施策の一環として、「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金に関する経営力向上経営診断業務」に関する説明会を、4月24日（金）に開催いたします。本説明会では、補助金制度の概要に加え、補助率引き上げの要件となる「経営診断」について詳しく解説いたします。

説明会開催について

近年、物価上昇や人材不足を背景に、中小企業においても賃上げの必要性が高まる一方で、「原資の確保」「収益改善」「経営の見える化」などが課題となっています。

本事業では、補助金を活用する小規模事業者に対して、企業の実態を可視化し、持続的な賃上げと生産性向上を実現するための経営力向上を実現する経営診断を提供します。

■説明会概要

日時：2026年4月24日（金）14:30～15:30

会場：鳥取県立生涯学習センター 県民ふれあい会館 大研修室

（鳥取市扇町21番地／鳥取駅南口より徒歩3分）

■内容

・補助金制度の概要説明

・補助金活用のポイント

・補助率引き上げ要件としての経営診断業務

・小規模事業者支援の具体策

・質疑応答

■対象者

・商工会議所、商工会、金融機関等の支援機関

・自治体関係者

・報道機関

・その他関係者

■参考URL

https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm

■お申込み方法

お申込みフォームより4月22日までにお申込みください

https://forms.gle/Bgeg55WckGocYT5p8

株式会社FISソリューションズについて

FISソリューションズはフォーバルグループの一員として、通信コンサルティング事業を中心に企業経営のコンサルティングに取り組んでいます。お客さまは国内企業の99.7％を占める中小企業。情報通信を活用した経営の高度化、取引先とのマッチング、海外進出支援、Web戦略などを通じて、お客さまの利益拡大に貢献することが使命です。私たちは企業としての在り方をお客さまとともに追求する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」を目指します。

■会社概要

社名 ：株式会社FISソリューションズ

代表 ：代表取締役社長 山口 勝宏

設立 ：2011年（平成23年）2月22日

所在地 ：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

URL ：https://www.fis-s.co.jp/

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。



■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260407&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260407)をご覧ください。