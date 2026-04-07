【大阪府大阪市発】“5年で一人前”を育てる教育制度とは。動画講座で人材育成を変革する光徳電興株式会社を2026年4月ホワイト企業に認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）は、電気設備工事の設計・施工・保守を手がける光徳電興株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：本間 健将）を2026年4月1日付で「ホワイト企業認定」いたしました。

近年、建設業界では担い手不足や働き方改革への対応など、働く環境整備が重要なテーマとなっています。そうした中で同社は、電気設備工事業としての使命を果たしながら、人材育成と人間尊重を軸とした経営を推進しています。

また、「社会から信用される企業像の確立と継続」という理念のもと、取引先や協力会社とともに持続可能な事業運営と働きやすい環境づくりを両立している点が評価され、今回の認定に至りました。

ホワイト企業認定について

光徳電興株式会社 企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13768

ホワイト財団が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年4月時点で累計663社がこの認定を取得しています。

その審査の結果、ホワイト財団は2026年4月1日付で光徳電興株式会社を認定しました。

認定の背景― 人材育成の高度化と、社員の主体性を引き出す経営体制 ―

同財団は、光徳電興株式会社における、人材育成の強化と社員一人ひとりが主体的に働ける環境づくりに着目しています。

同社では、従来のOJT中心の育成から発展させ、動画講座を活用した教育制度「光徳アカデミー」を導入し、体系的な人材育成を推進しています。「5年で一人前」をコンセプトに、工学系・文系それぞれに対応した約130講座のカリキュラムを整備し、履修状況に応じて段階的に技術習得を支援している点が特徴です。

さらに、業績や賞与基準を全社員に共有することで、社員一人ひとりが経営への意識を持ちながら働ける体制を構築しています。こうした取り組みは、納得感のある働き方と働きがいの向上につながっています。

これらの取り組みにより、人材育成と働きがいの向上を両立している点が評価のポイントとなり、今回の認定に至りました。

「人間尊重」を基盤とした企業理念

同財団は、光徳電興株式会社が掲げる「人間尊重の経営」と「社会から信用される企業像の確立」に向けた取り組みに着目しています。

同社では、教育制度「光徳アカデミー」をはじめとした人材育成の仕組みを通じて、社員一人ひとりの成長と技術力の向上を支えています。その背景には、設備工事業として社会インフラを支える使命を果たしながら、社員が安心して働き続けられる環境づくりがあります。こうした姿勢は、企業の持続的な成長と人材育成の両立につながっています。

また、取引先や協力会社との関係性を大切にしながら事業を展開し、長期的な信頼関係の構築に取り組んでいる点も特徴です。

「長く働き続けられる組織」への取り組み

同財団は、同社が目指す持続可能な企業運営と働きやすい環境づくりにも着目しています。

業績や賞与基準を全社員に共有する透明性の高い経営を実践することで、社員が会社の状況を理解しながら主体的に業務に取り組める環境が整えられています。

その結果、社員の納得感や働きがいの向上につながるとともに、組織全体の意識向上にも寄与しています。

現場から築かれる組織づくりと人材育成

同財団は、同社が人材育成と組織づくりを両立している点にも着目しています。

動画講座を活用した教育制度により、時間や場所にとらわれず学べる環境を整備し、段階的に技術を習得できる仕組みが構築されています。

また、「カイカクMTG」を通じて、経営層と社員がともに働き方や環境改善について議論する場を設けるなど、現場の声を反映した組織運営を進めています。

光徳電興株式会社 代表 本間氏の想いと挑戦

光徳電興株式会社 代表 本間 健将 氏一人ひとりが安心して働き続けられる会社でありたい

私たちは、設備工事業として社会に必要とされる役割を果たしながら、社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境を整えていくことが重要だと考えています。

そのために、人材育成や働き方の改善に継続的に取り組み、社員が成長を実感できる会社であり続けたいと考えています。

光徳電興株式会社は、人材育成と働きやすい環境づくりの両立に取り組みながら、社員一人ひとりが安心して成長し続けられる組織づくりを推進しています。

ホワイト企業認定は、同社の「社会から信用される企業であり続ける」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：光徳電興株式会社

本社所在地：大阪府大阪市北区東天満2-1-10

代表 ：本間 健将

HP ：https://www.koutokudenkou.co.jp/

事業内容 ：電気設備工事、設計、施工、保守・メンテナンス

企業情報（光徳電興株式会社） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13768

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年4月時点で、累計663社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/