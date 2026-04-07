贈り物のお菓子を選ぶとき、どうやってお店を探すのか？～消費者アンケートで紐解く「今どきの調べ方」と「クチコミの影響」～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年4月21日（火）・22日（水）・23日（木）の3日程で「贈り物のお菓子を選ぶとき、どうやってお店を探すのか？～消費者アンケートで紐解く「今どきの調べ方」と「クチコミの影響」～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seICGzrvGDwJ?s=lkt1pivuvps&utm_source=260421_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

チラシや看板でお店を知って来てくれる。

そんなお客様の姿が、少しずつ変わってきています。

贈り物やお土産にお菓子を買うとき、お客様はスマホで事前に調べてからお店を選ぶケースが増えています。

何をどの順番で調べ、何を見て「このお店にしよう」と決めているのか--。

本セミナーでは、以下の2つのテーマを消費者アンケートのデータをもとに明らかにします。

- お客様がお店を探すときに、何をどの順番で使っているのか- クチコミをどのように見ていて、来店の判断にどう影響しているのか

データをもとに「選ばれる店」と「候補から外れる店」の違いを読み解き、今日から取り組める情報発信のヒントをお伝えします。

■こんな方におすすめ

- 新規のお客様を獲得を強化したい複数店舗運営の方- クチコミが集客に関係するか気になる方- ネット集客を何から始めるか迷っている方

■参加するメリット

- お客様の「お店の探し方」がわかる- クチコミが来店に与える影響がわかる- 今日から始められる対策のヒントが得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：4月21日（火） 13時00分～13時40分

録画配信 ：4月22日（水） 13時00分～13時40分

録画配信 ：4月23日（木） 13時00分～13時40分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：贈り物のお菓子を選ぶとき、どうやってお店を探すのか？～消費者アンケートで紐解く「今どきの調べ方」と「クチコミの影響」～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seICGzrvGDwJ?s=lkt1pivuvps&utm_source=260421_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seICGzrvGDwJ?s=lkt1pivuvps&utm_source=260421_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com