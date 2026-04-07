【4月8日は柴の日】日本犬専門誌『Shi-Ba』編集部から柴犬グッズが発売！

辰巳出版株式会社

このたび辰巳出版の日本犬専門誌『Shi-Ba【シーバ】』編集部から公式グッズが誕生！

柴犬をより愛でる日として柴犬愛好家たちの間で浸透している、4月8日「柴の日」に発売が決定しました。

【2026年4月8日（水）12：00】より、ECサイトで販売スタート！

全国どこからでもお求めいただけます。

犬びより公式ECサイト(https://tatsumishiba.buyshop.jp/)

アイテムはアクリルキーホルダー、クリアファイル、手ぬぐいなど計11点。

◆影山直美の柴犬さんシリーズ

柴犬好きなら誰もが知っている大人気のイラストレーター・影山直美さんのイラストエッセイ『柴犬さんのツボ』は、シリーズ累計35万部超えの大ヒット作！

今回のグッズは『柴犬さんのツボ』シリーズや、毎年恒例の『柴犬さんの歳時記手帳』より柴犬イラストを厳選。

プライベートや勤務先、学校などでも使い勝手のよいアイテムばかりなので、自分用にはもちろん柴犬好きな人への贈り物にもぴったり。

◆柴犬スティーブ白書シリーズ

手拭いは保冷剤を巻いて使用しても◎アクリルキーホルダーは、普段使いのバッグにもちょうどいいサイズマスキングテープはちょっとした工作にも♪中が見える仕様のクリアファイル

柴犬・スティーブ、コーギー・ハル、三毛猫・ディス子のアテレコ犬猫YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch」は登録者数39.4万人の大人気チャンネル（2026年4月現在）。

昨年刊行したフォトエッセイ『柴犬スティーブ白書』も、発売から3日で増刷が決定し話題になりました。

本書へ掲載したイラストはもちろん、未掲載写真もぜいたくに使用。

“笑いと癒し”がメインテーマのYouTubeチャンネル「柴犬スティーブch」の世界観をそのまま再現しました。

ひとつ持っていれば、ファンであることをアピールできること間違いなし！

◆POP UPショップ 開催店舗

ふせんには、おはなししているようなメッセージを♪ぽち袋は借りたお金を返す時にも◎果物かごのカバーなど、バンダナの使い方は無限！アクリルキーホルダーは専用のスタンド付き

・東京／書泉グランデ

・東京／明屋書店 中野ブロードウェイ店

・静岡／明屋書店 渡瀬店

・静岡／明屋書店 イケヤ高丘店

・山口／明屋書店 萩店

・徳島／平惣 徳島店

・香川／紀伊國屋書店 丸亀店

・香川／宮脇書店 総本店

・香川／宮脇書店 本店

・香川／宮脇書店 南本店

・愛媛／明屋書店 大洲店

※売り場展開は4/8（水）前後を目安としていますが、地域によって店舗にグッズが並ぶ日が異なりますのでご注意ください。

※数には限りがございますのでご注意ください。

※取り扱い書店が追加されるごとに犬びより公式サイト(https://inubiyori.jp/information/goods/42457/)にてお知らせいたします。

いずれも数量に限りがございますが、ご好評いただいた場合には再販も検討中です。

ぜひ日本犬専門誌『Shi-Ba』編集部のアカウントをフォローして、最新情報をチェックしてください。

▼Shi-Ba公式SNS

Instagram(https://www.instagram.com/shiba2929/)

X(https://x.com/ShiBa2929)

TikTok(https://www.tiktok.com/@tatsumi_inu)

■影山直美さん情報

柴犬さんと楽しむ にほんの歳時記

発行：辰巳出版

定価：1,650円（本体1,500円+税）

体裁：A5判（148×210ｍｍ）／112ページ／オールカラー

☆Amazonからの特装版ご購入はこちら(https://amzn.to/4ogmhJa)

★楽天ブックスからの特装版ご購入はこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18325132/)

著者：影山直美

2匹の柴犬、夫と共に湘南に暮らす。2019年5月に愛犬テツ（享年13）を見送り、現在は赤柴こま（メス・11歳）、黒柴ガク（元保護犬、オス・7歳）がいる。日本犬雑誌『Shi-Ba【シーバ】』（年4回発行）にてイラストや4コマ漫画を連載中。和の暮らしを大切にした『柴犬さんの歳時記手帳』（辰巳出版）も毎年の恒例に。著書は『柴犬さんのツボ』シリーズ、『銀柴さん』『ちび柴さん』『柴犬さんのあいうえお帖』『柴犬式』（いずれも辰巳出版）、『柴犬食堂の12カ月』（主婦の友社）、『柴犬のトリセツ』（西東社）、『湘南いそいそ家飲み日記』（KADOKAWA）、絵本『タローズベーカリー』（マイルスタッフ）、『しば犬こたと天国のモモ』（神宮館）他、愛犬を題材にしたもの多数。

公式サイト(https://ginshiba.com/)

Instagram naomi_kageyama(https://www.instagram.com/naomi_kageyama/)（作品のお知らせ）／komawan(https://www.instagram.com/komawan/)（柴犬こまとガクの暮らし）

X @ginshiba2(https://x.com/ginshiba2)

■柴犬スティーブch情報

柴犬スティーブ白書

発行：辰巳出版

定価：1,650円（本体1,500円+税）

体裁：A5判（210×148ｍｍ）／112ページ／オールカラー

☆Amazonからのご購入はこちら(https://amzn.to/4gsuKFE)

★楽天ブックスからのご購入はこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18379606/)

著者：柴犬スティーブch

柴犬・スティーブ、コーギー・ハル、三毛猫・ディス子のアテレコ犬猫YouTubeチャンネル。かーさんによる編集と、とーさん作曲の動画内BGMが人気（長男も2025年4月に編集デビュー）。「視聴者さんを笑わせたい！」という思いで、疲れた日々の処方箋になるような動画を制作。地元・香川県の企業をはじめ、さまざまなコラボレーション動画やグッズ製作、日本犬専門誌『Shi-Ba』の連載などでも活躍中。

YouTube @shibainuSteve(https://www.youtube.com/@shibainuSteve)

Instagram stevefugudis(https://www.instagram.com/stevefugudis/)

X @SteveFugudis(https://x.com/SteveFugudis)

TikTok @shibainu_steve(https://www.tiktok.com/@shibainu_steve)