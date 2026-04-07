作業着スーツ発祥ブランド「WWS」、4月10日(金)より累計2万着販売の夏専用スーツ通気性・速乾性に優れた『WWSクールシリーズ』を販売！

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売する株式会社 オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区、代表取締役：関谷有三)は、2026年4月10日(金)から累計2万着販売した、通気性・速乾性に優れた夏専用スーツ「WWSクールシリーズ」を発売いたします。優れた通気性と、夏用スーツあるあるの蒸れ感と透け感を限りなく無くし、天然素材のような柔らかなサラリとした肌触りを実現しました。

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/bizmodel_cool

- 4/10(金)より通気性・速乾性に優れた夏専用スーツ『WWSクールシリーズ』を販売！

この度、2026年4月10日(金)より通気性と速乾性に優れた夏専用スーツ「クールテーラードジャケット」と「クールフルレングスパンツ」を販売いたします。本商品は、累計販売数2万着を突破し、毎年完売が続出する人気シリーズとなっております。購入者からは「軽すぎて着ていないような着心地」「30度超えの日でもべたつきもなく快適」というお声を多数頂いております。

本商品は、高温多湿の夏に向けた独自開発素材「ultimex COOL/アルティメックスクール」を使用。通気性を極限まで上げつつも見た目を損なわない細かな通気孔が、蒸れにくく快適な着心地を実現。さらに、ジャケット・パンツ合わせて592g*と軽量で、伸縮性のある糸をメッシュ調で編み込んでいるため、ストレッチ性も抜群。腕や肩回りの可動域を広げ、スーツ特有の堅苦しさから解放します。

また、速乾と撥水に優れているので汗によるべたつきを解消し、常に素肌がサラリとする着心地を実現しました。また、機能性セットアップながら肌触りは天然素材のように柔らかく、心地の良い着心地を提供いたします。また、機能性セットアップながら、特殊な染め分け技術を採用し、深みと表情のある上質な色合いとなっています。*Sサイズの場合

- 『WWSクールシリーズ』詳細

商品名：クールテーラードジャケット 価格（税込）：\24,200

カラー：ビターダークネイビー、ビターネイビー、ビターチャコール、ビターグレー

サイズ：S/M/L/LL/3L

品名：クールフルレングスパンツ 価格（税込）：\16,500

カラー：ビターダークネイビー、ビターネイビー、ビターチャコール、ビターグレー

サイズ：S/M/L/LL/3L

- 商品詳細

特徴：見た目を損なわない細かな通気孔があいた、高温多湿の夏に適した独自開発素材「ultimex COOL/アルティメックスクール」を使用。夏用スーツあるあるの透け感を限りなく無くし、シャツや下着が透けない設計。高ストレッチ性で、速乾と撥水に優れているので汗によるべたつきを解消し、突然の雨にもしっかり対応。胸ポケットは、出し入れ可能なフェイクチーフ付き。パンツはウエストゴムとドローコードでウエストの調整が可能。さらに右ポケット横のコンシールファスナーポケットで落としたくない小物類を収納可能。

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/bizmodel_cool

- 展開場所

WWS公式オンラインストア、WWS公式ストア（WWS Flagship Store 新宿・WWSヤエチカ・WWSららぽーとEXPOCITY・WWSサカエチカ・WWS ららテラス川口・WWS NEWoMan横浜・WWSディアモール大阪）

- WWS/ダブリューダブリューエスとは

WWSは、創業事業である水道工事業のエンジニア用の作業着として開発された“作業着スーツ”を中心に、作業やオフィスワークからプライベートまで、季節やシーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを展開しています。独自開発素材「ultimex」は、ストレッチ・速乾・撥水・水洗い可・イージーケアなどの高機能性を実現。累計販売着数は45万着を突破しています。

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/