2026年度 岩井 明愛・千怜姉妹とのスポンサーシップ契約締結および「Sony Bank WALLET」のアンバサダー就任のお知らせ

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、女子プロゴルファー 岩井 明愛（いわい あきえ）選手、岩井 千怜（いわい ちさと）選手（以下 岩井姉妹）と、2026年度のスポンサーシップ契約を締結し、両選手が「Sony Bank WALLET」のアンバサダーに就任したことをお知らせします。

ソニーフィナンシャルグループは、人生100年時代に「自分らしく生きる人」を支えるため、「感動寿命」を中心とした3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）をコアコンセプトに位置づけています。ソニー銀行は「Borderless Digital Banking for more “Fun”」をコンセプトに、国境・通貨・空間の垣根を越え、お客さまにあらたな感動体験・価値提供を目指して挑戦を続けています。

岩井姉妹は、国内ツアーで実績を積み上げながら、LPGAツアー最終予選会（Qシリーズ）を突破して世界へ挑戦し、米国女子ツアーでも勝利を挙げるなど、世界の舞台で存在感を高めています。また、双子ならではの「チーム」として互いを高め合いながら挑戦を重ねる姿勢に共感し、彼女たちを応援していくこととなりました。

本スポンサーシップを通じてソニー銀行は、岩井姉妹の挑戦を応援するとともに、「Sony Bank WALLET」のアンバサダーのふたりを通じて、海外遠征・渡航を含む国境や通貨の垣根を越えた「Borderless」な体験の発信を強化し、より多くのお客さまへ「もっと自由で、もっと楽しい」金融体験をお届けしてまいります。

「Sony Bank WALLET」のアンバサダー就任について（概要）

岩井姉妹には「Sony Bank WALLET」のアンバサダーとして、遠征・渡航を含む国内外さまざまなシーンにおけるカードの利便性や、外貨での決済体験などの発信に協力いただき、「Sony Bank WALLET」の「Borderless」な価値をより分かりやすくお届けいただきます。ソニー銀行は、彼女たちの活動を通じて、利便性や外貨をより身近に活用できる体験価値をお伝えし、お客さまの「もっと自由で、もっと楽しい」金融体験の実現に取組んでまいります。

岩井 明愛選手のコメント

昨年からアメリカツアーに参戦している中で、グローバルに展開されている Sony Bank WALLET のアンバサダーに就任させていただくことになり、大変光栄です。ソニー銀行様のサポートを力に、自分らしいプレーでたくさんの感動やワクワクを届けていきたいです。

岩井 千怜選手のコメント

このたび、ソニー銀行様の Sony Bank WALLET のアンバサダーに就任させていただき、とても嬉しく思います。Sony Bank WALLET は、海外での生活をよりスムーズにし、今後さらにゴルフに集中できるようになると感じています。これからも皆さまの心に残るようなプレーができるよう、挑戦を続けていきます。

プロフィール

岩井 明愛（いわい あきえ）

生年月日：2002年7月5日

出身地：埼玉県比企郡

出身校：武蔵丘短期大学

身長：161cm

8歳でゴルフを始め、ジュニアゴルファーとして活躍。

2021年JLPGAプロテストで双子の妹・千怜と同時に合格。

2023年KKT杯バンテリンレディスでJLPGAツアー初優勝。同年、住友生命Vitalityレディス 東海クラシック、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで2週連続完全優勝を果たしている。

2024年リゾートトラストレディス、ニチレイレディス、住友生命Vitalityレディス 東海クラシックで優勝。

2025年からはLPGAツアーに本格参戦し、ザ・スタンダード・ポートランドクラシックにてLPGAツアー初優勝。

JLPGAツアー通算6勝／LPGAツアー1勝（2026年2月末現在）

岩井 千怜（いわい ちさと）

生年月日：2002年7月5日

出身地：埼玉県比企郡

出身校：武蔵丘短期大学

身長：162cm

8歳でゴルフを始め、ジュニアゴルファーとして活躍。

2021年JLPGAプロテストに双子の姉・明愛と同時に合格。

2022年NEC軽井沢72ゴルフトーナメントとCAT Ladies2022で初優勝から2週連続優勝をあげた。

2023年RKB×三井松島レディス、サントリーレディスで優勝。

2024年ダイキンオーキッドレディス、RKB×三井松島レディス、樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメントで優勝。

2025年ダイキンオーキッドレディスで優勝。

同年よりLPGAツアーに本格参戦し、メキシコリビエラマヤオープン at マヤコバにてLPGAツアー初優勝。

JLPGAツアー通算8勝／LPGAツアー1勝（2026年2月末現在）

ソニーフィナンシャルグループが大切と考える3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）

ソニーフィナンシャルグループは、人を支える事業として、人生100年時代、自分らしく生きる人を支えるため、「感動寿命」を中心とした3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）をコアコンセプトに位置づけました。生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、「自分らしく生きる」ことを、ソニーフィナンシャルグループとして新たに「感動寿命」と定義しています。人生における楽しさと不安の両面を支え、お客さまの3つの寿命に寄り添い支える存在であり続けることで、持続的な企業価値の向上に繋げていきます。

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ソニー銀行が目指す姿：Borderless Digital Banking for more “Fun”

ソニー銀行は「Borderless Digital Banking for more “Fun”」をコンセプトに、国境・通貨・空間の垣根を超えて、人生100年時代における個人と家族の安心を支える機能価値と、エンタテインメントとの連携を通じた体験の場の拡張や不の解消による感性価値を創出し、お客さまに新たな感動体験・価値提供を目指して挑戦を続けていきます。

Sony Bank WALLET について

Sony Bank WALLET は、国内でも海外でも「使った分だけがその場で口座から引落とされる」Visaデビット付きキャッシュカードです。後からまとまって請求が来るのではなく、支払と同時に口座から引落とされるため、支出がその場で把握でき、使いすぎを抑えながら現金感覚で管理できます。

国内での利用は Club S のステータスに応じて最大2.0％キャッシュバックで、使うほどおトクです。

海外では11通貨に対応し、外貨口座からの即時引落で「ためた外貨を外貨のまま」使えるのが特長。外貨残高が不足しても「円からアシスト」で円普通預金から自動的に不足分をチャージされ、両替や追加入金の手間なくスムーズに決済できます。

デビットカードとして

・世界200以上の国と地域のVisa加盟店でショッピング

・ご利用代金は円または外貨口座から即時引落

・海外ATMでも外貨口座から現地通貨をお引出（外貨口座がなくても円口座からご利用可能）

・Visaのタッチ決済にも対応

キャッシュカードとして

・ソニー銀行の円普通預金のお引出とお預入

・コンビニや銀行など国内の提携ATM約9万台で利用可能