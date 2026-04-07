蒸し料理も鍋料理も楽しめる！IH・ガス火対応の「蒸し器付き卓上鍋」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下、ニトリ）より、2026年4月上旬からニトリ一部店舗およびニトリネットにて発売を開始した「蒸し器付き卓上鍋（3サイズ）」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026740s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026740s/)

今回発売開始した「蒸し器付き卓上鍋」は、付属の蒸し器を使って蒸し調理もできる「卓上鍋」です。

IH・ガス火の両方に対応しており、ご自宅の調理環境に合わせて使いやすい仕様です。また、肉や魚、野菜や点心など、さまざまな食材を蒸して調理できるため、毎日の食事作りに取り入れやすくなっています。

アルミ製の鍋に付属の蒸し皿をセットすれば、簡単に蒸し調理ができます。

丸洗いが可能なので、お手入れも簡単です。

蒸し調理と鍋を組み合わせることで、日々の献立の幅を広げるとともに、1回の食事で複数のメニューを効率よく用意できる点も特長です。

さらに、持ち運びに便利な取り外し可能なシリコーン取っ手が付属しており、食卓への移動や収納時にも扱いやすい仕様です。

サイズは20cm、24cm、27cmの3種類を展開。20cmは1人暮らしや2人暮らしに、24cmは2人から3人程度のご家庭に、27cmは3人以上のご家庭や来客時にもおすすめです。

「蒸し器付き卓上鍋」で、様々な料理を楽しんでみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】IH 蒸し器付き卓上鍋(KY105)

【サイズ（約）】直径20cm、直径24cm、直径27cm

【価格】20cm：2,990円

24cm：3,490円

27cm：3,990円

【素材】アルミニウム合金

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026740s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。