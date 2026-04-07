『ジョブカン見積/請求書』、請求業務デジタル化を応援する特別キャンペーンを開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド型見積書・請求書作成システム『ジョブカン見積/請求書』は、2026年4月にサービス提供開始から4周年を迎えました。日頃のご愛顧への感謝を込め、より多くの企業の請求業務デジタル化支援を目的としたキャンペーンを2026年4月7日(火)より開始いたしました。システムの基本利用料が最大90日間無料になるほか、「初期設定サポートプラン」の特別割引を実施し、システム移行・導入と請求業務のデジタル化を全面的にサポートします。

『ジョブカン見積/請求書』公式サイト:https://in.jobcan.ne.jp/

『ジョブカン見積/請求書』機能紹介動画:https://youtube.com/playlist?list=PL8vQFRqwYaI2QMqzz3bEbBa_zSf6INd3e

『ジョブカン見積/請求書』は、2022年4月5日のサービス提供開始より、請求書の作成・電子送付、入金データの連携機能で毎日の帳簿入力にかかる手間を削減し、請求業務のDXを支援してまいりました。現在はバックオフィス業務を少人数で担う中小企業を中心に、多くの企業にご利用いただいています。ご愛顧いただいている企業の皆さまの利便性向上のため、より使いやすいサービスとなるよう機能開発・追加を進めており、直近では2025年7月に案件ごとの帳票一元管理と進捗可視化を可能にする「案件管理機能」を、2026年3月にスムーズな海外取引を支援する「外貨帳票作成機能」をリリースするなど、サービスの拡充に努めています。

＜2025年1月以降の主なアップデート内容＞

一方で、法改正や人手不足により請求業務の負荷はますます高まっており、表計算ソフト等を用いた非効率な手作業からの脱却が急務となっています。こうした背景から、このたび『ジョブカン見積/請求書』は、より多くの企業の請求業務デジタル化支援を目的として本キャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

非効率な手作業からの脱却をサポート！『ジョブカン見積/請求書』デジタル化応援キャンペーン～クラウド化の“めんどう”を、「ジョブカン」がまるっと解消～

“表計算ソフトからの乗り換えで業務効率化”できる最短ルート、『ジョブカン見積/請求書』だからこそ実現できる電子請求へのスムーズな移行を、期間限定の特別キャンペーン価格でご案内します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1859_1_5afc6e1dd7695052452752aa26c04ea1.jpg?v=202604071051 ]

※専門スタッフによるサポートを実施します。詳細内容はお問い合わせください。

■『ジョブカン見積/請求書』について

『ジョブカン見積/請求書』は、業界No.1※のクラウド型見積書・請求書作成システムです。法改正や消費税増税などの対応や毎日の帳簿入力といった手間を削減し、請求書の作成から電子送付、入金データの連携により請求業務のDXを実現します。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応。請求金額を自動集計し、取引先ごとの請求残高のレポート作成やアプリを活用した承認の効率化ができます。

公式サイト:https://in.jobcan.ne.jp/

※法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025」の「Web請求書・クラウド請求書」部門および「帳票電子化ツール」部門にて第1位を獲得。

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は30万社を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「給与計算システム」部門など計11部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2025年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/