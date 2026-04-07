【TAC弁理士講座】オンラインライブ通信講座4月生が2026/4/11（土）に開講！無料体験できます。

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、弁理士試験受験を検討されている皆様へ「基本講義 第1回 特許法」をオンラインライブ通信で開催します。

自宅でライブ配信の講義が受けられる！

リアルタイムでコミュニケーションをとりながら学習できる！

オンラインライブ講義は、収録されたWEB動画講義とは異なり、リアルタイムで実施される講義です。今目の前で行われている生講義に参加していますので、リアクションボタンで反応を示したり、講師に質問したりすることもできます。

何より、ライブ講義の臨場感が適度な緊張感を与えてくれるので、学習が一層捗ります。

ライブ講義ならではの臨場感あふれる講義をぜひ体感してみませんか？

●実施概要

■ 日時：４月11日(土) 14:00～16:30

■ 開催方法：「Schoo Swing」という専用のプラットフォームを利用します

※ご予約完了の際に送付される予約完了メールの案内に従って、ログインしてください。

■ 参加費：無料

■ 対象：初めて弁理士試験の学習をしてみようとお考えの方、弁理士試験に興味のある方

（どなたでもご参加いただけます）

●担当講師

齋藤晶子 講師（TAC専任講師）

東京大学大学院修士課程修了後、製菓会社の研究所で商品開発に従事。その後知財に興味を持ち、特許事務所に転職。2012年弁理士試験合格。2013年弁理士登録。同年よりTAC弁理士講座専任講師として教壇に立つ。

ご予約はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html

２年間のサポートはTACだけ！

「じっくり確実に」合格を

弁理士試験のメインは短答式試験と論文式試験です。短答式試験に合格すると翌々年度まで短答式試験が免除になる制度を利用し、TACでは２年間かけて合格を目指すコースを開講しています。

忙しい社会人受験生や学生の方でも、無理なく合格を目指せます！

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/2years_strength.html

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/