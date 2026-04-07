【リーガロイヤルホテル京都】総支配人に中谷 知寿が就任

株式会社ロイヤルホテル

中谷 知寿は、2004年に株式会社ロイヤルホテルに入社。経営企画部次長、リーガロイヤルホテル（大阪）宿泊部副部長、2023年業務推進部長を歴任し、この度リーガロイヤルホテル京都総支配人に就任いたしました。

中谷は就任に際し、次のように抱負を述べています。

「住み慣れた京都のホテルに着任できますことを心より嬉しく存じます。リーガロイヤルホテル京都は、地域のみなさまをはじめ、多くのお客様のご愛顧に支えられ、本年で57周年を迎えます。世界遺産の街・京都に寄り添いながら歩んできた歴史を大切にしつつ、これからもお客様にとって“また帰ってきたくなる場所”であり続けられるよう、スタッフ一同が力を合わせて、より良いホテルづくりに努め、地域に貢献してまいります。」

■プロフィール

氏名：中谷 知寿（なかたに ともひさ）

生年月日：1980年7月2日生

出身地：東京都

略歴：2004年 4月 株式会社 ロイヤルホテル入社

2016年 4月 戦略チーム 担当部長

2019年 5月 経営企画部 次長

2020年 4月 リーガロイヤルホテル（大阪） 宿泊部 次長

2022年 5月 リーガロイヤルホテル（大阪） 宿泊部 副部長

2023年 4月 業務推進部 部長

2026年 4月 リーガロイヤルホテル京都 総支配人に就任

■■お客様お問い合わせ先■■

リーガロイヤルホテル京都

総支配人室 販売促進

〒600-8237

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地

075-361-9149（直通）

（受付時間 平日10：00～17：00）