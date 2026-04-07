「ガーナチョコレート」×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ！ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾（母の日限定 描きおろしデザインのステッカーつき）
株式会社ロッテ
(C)O／S・F・T
＜商品特長＞
- 3～4月新発売の「プレミアムガーナ」を中心に詰合せたガーナチョコセット
- 母の日限定ステッカーつき
[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2628_1_1d36c329a6cd3a1ea9ac289f1164f047.jpg?v=202604071051 ]
デザイン１.「ロビンとオルビア」
デザイン２.「チョッパーとDr.くれは」
株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は4月7日(火)12:00より、ロッテオンラインショップ限定で「ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾(母の日限定オリジナルステッカーつき)」を販売します。母の日限定のオリジナルステッカーは、あの大人気TVアニメ『ONE PIECE』のキャラクターを使用した母の日限定のオリジナルデザイン。キャラクターたちが贈る心温まるメッセージにもご注目ください。1,500セットの数量限定販売となります。今年の母の日は、「ガーナチョコレート」と『ONE PIECE』の仲間たちと一緒に、感謝のきもちを届けてみませんか？
(C)O／S・F・T
＜商品特長＞
- 3～4月新発売の「プレミアムガーナ」を中心に詰合せたガーナチョコセット
- 母の日限定ステッカーつき
・「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』コラボの母の日限定オリジナルデザインです。
・キャラクターたちが贈る心温まるメッセージとイラストにご注目ください。
※1箱につき、2種のステッカー各1枚つき
※1,500セットの数量限定発売
[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2628_1_1d36c329a6cd3a1ea9ac289f1164f047.jpg?v=202604071051 ]
感謝を伝える2種の描きおろしデザインに注目！母の日限定オリジナルステッカー
ガーナチョコセレクションギフトBOX1箱購入につき、オリジナルステッカーデザイン2種各1枚がセットになっています。
デザイン１.「ロビンとオルビア」
デザイン２.「チョッパーとDr.くれは」
(C)O／S・F・T
※デザインは予告なく変更になる場合がございます。
株式会社ロッテ
https://www.lotte.co.jp/