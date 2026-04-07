「ガーナチョコレート」×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ！ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾（母の日限定 描きおろしデザインのステッカーつき）

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株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は4月7日(火)12:00より、ロッテオンラインショップ限定で「ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾(母の日限定オリジナルステッカーつき)」を販売します。母の日限定のオリジナルステッカーは、あの大人気TVアニメ『ONE PIECE』のキャラクターを使用した母の日限定のオリジナルデザイン。キャラクターたちが贈る心温まるメッセージにもご注目ください。1,500セットの数量限定販売となります。今年の母の日は、「ガーナチョコレート」と『ONE PIECE』の仲間たちと一緒に、感謝のきもちを届けてみませんか？



(C)O／S・F・T

＜商品特長＞
- 3～4月新発売の「プレミアムガーナ」を中心に詰合せたガーナチョコセット
- 母の日限定ステッカーつき

・「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』コラボの母の日限定オリジナルデザインです。


・キャラクターたちが贈る心温まるメッセージとイラストにご注目ください。


※1箱につき、2種のステッカー各1枚つき


※1,500セットの数量限定発売



[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2628_1_1d36c329a6cd3a1ea9ac289f1164f047.jpg?v=202604071051 ]


感謝を伝える2種の描きおろしデザインに注目！母の日限定オリジナルステッカー

ガーナチョコセレクションギフトBOX1箱購入につき、オリジナルステッカーデザイン2種各1枚がセットになっています。


デザイン１.「ロビンとオルビア」


デザイン２.「チョッパーとDr.くれは」


(C)O／S・F・T


※デザインは予告なく変更になる場合がございます。




株式会社ロッテ


https://www.lotte.co.jp/