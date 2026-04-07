『スタディサプリ』会員、24時間、いつでも、どこでも「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）」の受験が可能に

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が提供する有料英語学習アプリ利用者数No.1*の『スタディサプリENGLISH』は、日本でTOEIC(R) Programを運営する一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（以下IIBC）と連携し、2026年4月6日（月）より、「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）*」を受験できるサービスの提供を開始しました。これにより、スタディサプリENGLISH会員は、インターネット環境があればいつでも、どこでも、「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）」の受験が可能となります。本サービスを通じて、学習者の「学ぶ」から「測る」、そして「効果を実感する」までをスムーズにつなぎ、一体化した学習体験の実現を目指します。

1: 調査委託先：マクロミル 回答者：1年以内に有料の英語学習アプリを利用した1016名｜調査期間：2025年8月19日～8月27日 調査手法：インターネット調査 2: TOEIC(R) Listening & Reading IPテスト（オンライン）の略称です。

サービスの概要と特長

『スタディサプリENGLISH』では、スタディサプリENGLISH会員向けに「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）」を受験できるサービスの提供を開始しました。時間や場所にとらわれず気軽に効果測定ができるオンラインIPテストの特長を生かし、学習と測定を一体化した学習体験の実現を目指します。

サービス紹介サイト：https://eigosapuri.jp/toeic/iptest/

＜サービスの特長＞

１.「学ぶ」と「測る」を接続する“循環設計”

アプリでの学習からテスト受験、テスト終了後すぐのスコア確認、そして成果の実感までの一連の流れを、ひとつながりの学習体験として提供します。スコアによって現在地を可視化し、達成感を生み出すとともに、次の目標設定や学習計画へとつなげることで、継続的なスコア向上を後押しします。

２. 24時間、いつでも、どこでも受験可能な高い利便性

インターネット環境があれば24時間いつでも、どこでも受験が可能です。

・受験料：3,980円（税込み）

・試験時間：約1時間

・テスト終了後、即時にスコア確認が可能

忙しいビジネスパーソンや学生でも、移動や日程調整の負担なく、気軽かつスピーディーに効果測定ができる環境を提供します。

３. 正確なスコアが確認できる

「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）」は、IIBCが実施・運営する正規のTOEIC(R) Program です。受験後、翌営業日以降にスコアはPDF形式でも確認いただけます。正規のプログラムとしての信頼性と、オンラインならではの利便性を両立した新しい受験体験を提供します。

開発の背景と今後の展望

近年、英語学習はアプリの普及により、すきま時間を活用して気軽に取り組める環境が整ってきました。一方で、テストは試験会場での受験が必要であり、日程調整や移動の負担といったハードルが存在しています。

そのため、学習者からは「学習は続けているが、どれだけ伸びたのか実感できない」「試験日程が合わず、受験のタイミングを逃してしまう」といった声が寄せられており、「学習はオンラインで完結できる一方、成果測定には制約がある」という分断が、学習成果の実感やモチベーション維持の妨げとなっていました。

こうした課題を解消するため、「学習」と「測定」を分断しない学習体験の実現を目指し、IIBCが提供する「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）」と連携し、本サービスの提供を開始しました。

今後は、学習データとスコアデータの連携をさらに深化させることで、より高度な個別最適化や目標設定支援の実現を目指します。『スタディサプリENGLISH』は、「学ぶ」と「測る」を分断しない世界の実現を通じて、学習者一人ひとりの英語力向上に貢献してまいります。

IIBCが実施・運営するTOEIC(R) Programについて

TOEIC(R) Program

TOEIC(R) Listening & Reading Test、TOEIC(R) Speaking & Writing Tests、TOEIC Bridge(R) Listening & Reading Tests、TOEIC Bridge(R) Speaking & Writing Testsの総称。4つのテストを合わせたTOEIC(R) Programは世界160カ国、約14,000団体で実施されています。

TOEIC(R) Listening & Reading Test（TOEIC(R) L&R）

日常生活やグローバルビジネスにおける活きたコミュニケーションに必要な“英語で聞く・読む能力”を測定するテスト。テスト結果は10点から990点までのスコアで評価され、その評価の基準は常に一定に保たれます。スコアによる評価や英語能力を正確に測定できる質の高さが評価され、企業・団体においては昇進・昇格の要件、また、社員の採用の際などに参考にされています。学校においても入試や単位認定などで広く活用されています。2024年度の日本における受験者数は約193万5千人で、1979年のテスト開始以来、累計55,000万人以上が受験。

2020年4月より、企業・学校・団体で実施される団体特別受験制度（IPテスト）において、オンライン方式のテストを導入、約1時間での実施が可能となります。公開テストは従来のマークシート方式（2時間）のテストを実施します。

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC: The Institute for International Business Communication）

「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開しています。

スタディサプリENGLISHシリーズについて

1回3分のすきま時間で英語学習できるアプリ。大人の英語学習では新日常英会話コース / TOEIC(R) L&R TEST対策コース / ビジネス英語コースがあります。個人の他に、法人（企業）向け、学校向けにもサービスを提供しております。

個人向けサイト https://eigosapuri.jp/

法人向けサイト https://eigosapuri-biz.jp/

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.recruit.co.jp/support/form/