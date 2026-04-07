人事労務のDX支援強化とBPaaS需要層に向けて。事業拡大に伴い東京オフィスを京橋へ移転し、3月16日より営業開始

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

社会保険労務士法人みらいパートナーズは、業容拡大とさらなるサービス向上を目的として、2026年3月16日（月）より東京オフィスを東京都中央区京橋に移転し、業務を開始いたしました。

近年、企業における人事労務の課題は、働き方改革の推進や、リスキリング（学び直し）への対応など多岐にわたっています。当法人では、こうした企業のニーズに応えるべく、労務相談やアウトソーシングにとどまらず、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金対応、システム導入支援など幅広いサービスを提供してまいりました。

今回の東京オフィス移転は、これらのサービス提供体制をさらに強化し、皆様のご期待にお応えすべく社員一同一層の努力をいたすための重要なステップです。新オフィスとなる「NS京橋ビル」は交通アクセスも良く、よりスピーディーで質の高いサポートを提供できる環境が整っております。

■新オフィスの概要

・営業開始日：2026年3月16日（月）

・新住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル6階

・電話番号：03-6550-8160（※移転に伴う変更はございません）

■会社概要

法人名：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応、システム導入支援

拠点：東京オフィス、福岡オフィス、熊本オフィス