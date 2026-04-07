ビジネスイベントの開催コストと効果が3分でわかる。イベントシミュレーションアプリ「WiLLMIRU」を無料公開！

AiWiLL株式会社

1日のイベントを半永久的なビジネス資産に変え、投資対効果を最大化するマーケティング特化型イベント制作サービス「WiLLCREW(ウィルクル)」を提供するAiWiLL株式会社（読み：アイウィル、代表：赤堀、熱海市）は、2026年04月01日、同社にイベント制作を依頼した場合のコスト・期待効果をシミュレーションできる無料Webアプリ「イベントシミュレーター WiLLMIRU（ウィルミル）(https://jlfxhdfw.gensparkspace.com/)」を公開しました。

URL：https://jlfxhdfw.gensparkspace.com/

背景：なぜ作ったか

「イベント制作を頼んでみたいが、予算感がまったくわからない」

--これが相談前に最もよく届く声です。

イベント制作の問い合わせを検討する企業の約7割が、「全体像が見えないまま稟議も出せず、最初の一歩が踏み出せない」という状態にあります。複数社に問い合わせて見積もりを揃えるだけで数日～数週間かかるケースも珍しくありません。

「まず数字で見てから動きたい」

--その声に応えるために、AiWiLLへの依頼を前提としたシミュレーターを自社で開発・公開しました。

サービス概要

サービス名：イベントシミュレーションアプリ「WiLLMIRU(ウィルミル)」(https://jlfxhdfw.gensparkspace.com/)

URL：https://jlfxhdfw.gensparkspace.com/

主な機能

・イベント規模（参加人数・形式・目的）を入力するだけで、AiWiLL依頼時の費用目安を自動算出

・集客目標から逆算した必要施策と期待リターンを提示

・助成金活用パターン（実質負担額）も合わせて確認可能

・無料・会員登録不要で即日利用可能

こんな方にオススメ

・AiWiLLへの依頼を検討しているが、予算感がつかめない担当者

・稟議を通すために数字の根拠が欲しい方

・イベントを開催した際に見込める効果を確認したい人

【AiWiLL（WiLLCREW）への依頼で得られる効果】

イベントシミュレーションアプリ「WiLLMIRU(ウィルミル)(https://jlfxhdfw.gensparkspace.com/)」は、AiWiLL株式会社のマーケティング特化型イベント制作サービス「WiLLCREW(ウィルクル)」の実績データをもとに設計されています。

WiLLCREW(ウィルクル)の提供価値

・「1日のイベントを半永久的なビジネス資産に変える」コンセプト

・撮影・編集～広告クリエイティブ・SNS素材・アーカイブ配信まで二次活用まで一貫設計

・単なる運営代行ではなく、売上・成約・権威性・参加者満足度を成果指標として設計

・開催コストを極限まで下げ投資対効果を最大化



【あわせて公開：イベントマーケティング入門マンガ】



シミュレーターと同時に、WEBマンガコンテンツ「AIには絶対できないマーケティング術 イベントマーケティングって？(https://aiandwill.com/lp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%81%a7%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/)」も公開しました。





「イベントマーケティングとは何か」を専門知識ゼロでも3分で理解できるストーリー形式の全8ページ。無料・会員登録不要。

シミュレーターで数字を確認する前に、まずマンガでイベントマーケティングの全体像をつかんでいただけます。

代表コメント

「”いくらかかるか”がわからないから動けない。そんなお悩みこのシミュレーションアプリで解決いたします。まず数字で全体像を掴んでいただければ、安心して未来を考えれるようになると確信しております。ぜひ一緒に世界一のイベントを一緒に作り上げましょう。」(AiWiLL株式会社 代表取締役 赤堀 亘）



■ 本件に関するお問い合わせ先

社名：AiWiLL株式会社

所在地：静岡県熱海市紅葉ヶ丘3-12

代表者：赤堀 亘

電話番号:07040953736

Email：contact@aiandwill.com

URL：https://aiandwill.com