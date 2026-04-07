母の日ギフトに新提案。枯れないカーネーションの新しい選択肢「グリッターカーネーション」が登場｜グリッターローズ専門店 IRiller（アイリエ）

アイリエ株式会社

グリッターローズ専門店「IRiller（アイリエ）」を展開するアイリエ株式会社（本社：愛知県）は、

母の日ギフトに向けた新商品「グリッターカーネーション」を発売いたしました。

カーネーションの花びら全体に塗したグリッターパウダーが特徴のIRiller（アイリエ）の新しいグリッターカーネーション

本商品は、

花びらの先端だけではなく、すべての花びらに均一にグリッターを施した、これまでほとんど見かけない特別なカーネーションです。

一輪すべてが繊細に輝くことで、これまでにない存在感と高級感を実現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=__JUNCRHhtk ]

従来の装飾花のように一部のみが輝くのではなく、どの角度から見ても美しく輝く仕上がりにより、

単なる造花とは一線を画すフラワーギフトとして、新たな価値を提案します。

また、IRiller（アイリエ）では落ちにくいグリッターにするため、特殊なクリアーコーティングを施工しています。

■ 母の日のカーネーションギフトに、新しい選択肢

母の日といえばカーネーションが定番ですが、

「すぐに枯れてしまう」「長く楽しめない」といった声も少なくありません。

グリッターカーネーションは、レッドとピンクの2色から選択できます。

グリッターカーネーションは、

水やり不要で美しさを長期間保つことができる“枯れない花”として、

母の日のカーネーションギフトに新しい選択肢を提案します。

●カラーは、ワインレッドとピンクの2色からお選びいただけます。

それぞれに、母の日にふさわしい花言葉の意味が込められています。

ワインレッド（赤）：「愛」「感謝」

母の日の定番カラーであり、想いをまっすぐ伝える一輪

ピンク：「感謝」「上品」

優しさや女性らしさを象徴し、柔らかな印象を与える一輪

■ 一般的なグリッターカーネーションとの違い

一般的なグリッターフラワーは、花びらの一部にのみ装飾が施されているものが多く見られます。

IRiller（アイリエ）のグリッターカーネーションとの比較

一方、IRillerのグリッターカーネーションは、

すべての花びらに均一にグリッターを施すことで、どの角度から見ても美しく輝く仕上がりを実現しています。

■ 市場でもほとんど見られない希少性

花びら全体に均一にグリッターを施したカーネーションは、市場でもほとんど見られません。

同様の仕様はほとんど確認されていません「2026年4月6日発売前現在」 左：画像検索結果 右：AIによる分析

実際に画像検索においても、

類似する製品がほとんど確認されない結果となっており、本商品の独自性の高さが示されています。

■ 商品の特徴

１. そのまま飾れる、花瓶付きギフト仕様写真は花瓶付き（花瓶なしの”単品”も設定あり）

本商品は、花瓶付きセットのご用意もあり、

届いたそのままの状態で美しく飾ることが可能です。

特別な準備を必要とせず、

贈った瞬間から空間を彩るインテリアとしてお楽しみいただけます。

２. シャンパンのような高級感を演出する特製BOX

パッケージには、従来仕様の約2倍の厚みを持たせた特製BOXを採用。

まるでシャンパンが収められているかのような重厚感と高級感により、

開ける前から特別感を演出するギフト仕様となっています。

３. クリスタル3粒が輝く、特別な一輪

花びらには、繊細な輝きに加え、

クリスタルを3粒施すことで、より華やかで特別感のあるデザインに仕上げています。

IRiller独自の技術で花びら全体が光を受けてきらめくアクセントが、

唯一無二の存在感を引き立てます。

４. 手に取った瞬間に伝わる“高級感”繊細なラッピングとリボン仕上げ約32cmの存在感あるサイズ設計（飾る場所は問いません）

細部に至るまで設計され日本国内の自社工場で作られた仕様により、

手にした瞬間に“高価なギフト”と感じられる体験を提供します。

■ 枯れないから、想いがずっと残る

母の日に贈る「ありがとう」の気持ちを、その瞬間だけで終わらせるのではなく、

“形として残し続けるギフト”へ。

ふと目にしたときに、贈られた日の記憶がよみがえる--そんな体験を提供します。

■ 商品概要

商品名：グリッターカーネーション

用途：母の日ギフト

箱のサイズ：幅約90mm 高さ90mm 長さ約360mm

販売開始：2026年4月6日～ 母の日シーズン期間中

販売場所：IRiller公式オンラインストア

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

お問い合わせ・会社概要

ブランド名：IRiller 呼び名：アイリエ

法人名：アイリエ株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市緑区大高町東正地9番地

代表取締役：窪田一郎（クボタ イチロウ）

店舗責任者：松浪 梨加（マツナミ リカ）

メールアドレス：info@iriller.co.jp

ホームページ：https://iriller.com/

※予告なく価格変動する場合がございます。