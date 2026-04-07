メタウォーター株式会社

メタウォーター株式会社（社長：山口 賢二、本社：東京都千代田区）は、ダイバーシティ＆インクルージョンおよび働き方改革をさらに推進し、誰もが意欲とやりがいを持って働ける職場環境の実現に向けて、女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画」を策定しました。

「人を最大の財産」とする当社グループは「働きたい会社No.1」を目指して、「人的資本経営」の考え方のもと、多様な個性が輝く環境づくりに取り組んでいます。これまでも女性社員の活躍を支援できるよう、両立支援制度の拡充や柔軟な働き方の推進など、社員が「長く安心して働ける環境（制度の基盤）」の整備に注力してきました。その成果として、制度の利用が定着し、女性の管理職登用や男性育休取得率なども向上しています。

当社グループは、誰もがやりがいを持ち、中堅からリーダー層へと着実にステップアップできる環境をつくるため、「女性社員比率の向上」、「職場環境の整備・風土醸成」、「キャリア自律と上位職意向の向上」および「女性特有の健康課題への理解と支援」を主眼に、全社を挙げて取り組んでいきます。

計画期間

2026年4月1日 ～ 2031年3月31日

当社の課題

（1）女性社員比率の低迷

（2）中堅社員の薄さ

（3）上位職への昇格停滞

目標（2030年度末迄）

・女性社員比率を15%とする

・男性育休取得率を70％以上、かつ平均取得日数を90日以上とする

・中堅層（BP/SP層）の女性社員数を2025年度比で2倍にする

取り組み内容と実施期間

〈取り組み１.〉 女性社員比率の向上

（1）女性採用活動強化の取組（継続）

〈取り組み２.〉 職場環境の整備・風土醸成

（1）2026年度、経営トップによる「女性の働きやすさ改革」の発信

（2）2026年度以降、育休座談会の継続実施、若手交流会の実施検討

（3）2026年度以降、育休取得者（男女）とその上司の体験談の連載

〈取り組み３.〉 「キャリア自律」と「上位職意向」の向上

（1）2026年度、女性社員の「資格等級別分布」の可視化と部門への共有、昇格者候補の把握と「計画的アサイン」の実施

（2）2026年度以降、管理職向け「キャリア支援マネジメント教育」の検討

〈取り組み４.〉 「女性特有の健康課題」への理解と支援

（1）2026年度以降、管理職および全社向け「ヘルスリテラシー教育」の実施検討