当社社員によるAIエージェント関連書籍の出版について

ユーザックシステム株式会社

ユーザックシステム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：小ノ島尚博、以下 当社）は、このたび当社社員である上野 真裕（AIエージェント事業部 事業部長）が、AIエージェントに関する書籍『図解まるわかり AIエージェントのしくみ』（出版社：翔泳社）を執筆し、2026年4月13日に出版されることをお知らせいたします。

本書は、近年急速に注目を集めるAIエージェントについて、その基本概念から活用事例、導入の考え方、今後の展望に至るまでを、企画担当者・IT推進担当者・経営幹部などビジネスパーソン向けにわかりやすく解説した内容となっております。

当社では、RPA・生成AI・AIエージェントの活用を通じて、企業の業務自動化・生産性向上を支援しています。今回の出版は、当社における知見の発信の一環であり、AI技術への理解促進と社会への情報発信に寄与するものと考えております。

書籍概要

書籍の主な内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12889/table/224_1_29aa4857067821edf70e7e7cdf156264.jpg?v=202604071051 ]

本書では、以下のようなテーマを取り上げています。

・ AIエージェントの基本的な考え方と生成AIとの違い

・ LLMを核とした推論・計画・実行サイクル、ツール呼び出し、メモリ管理のしくみ

・ マルチエージェントシステムの協調・分業とオーケストレーション

・ 受注処理・問い合わせ対応など業務自動化への具体的な活用事例

・ 企業導入におけるPoC計画・効果測定・リスク管理のポイント

著者コメント

「AIエージェントは、単なる技術トレンドではなく、今後の業務や組織のあり方に大きな変化をもたらす可能性があります。現場での実務経験をもとに、AIエージェントを正しく理解し、実務での活用を考えるきっかけになれば幸いです。」

- AIエージェント事業部 事業部長 上野 真裕

当社のコメント

AIエージェントを「人の代替」ではなく「知見のパートナー」と定義しています。長年、RPA等を通じて業務効率化を支援していますが、現場には依然として「熟練者の判断」や「複雑な商習慣」に依存する非定型業務が根強く残っています。これらは自動化の「最後の砦」であり、深刻化する人手不足において企業の事業継続を揺るがす課題となっています。AIエージェントは単なるツールの利用にとどまらず最新の生成AIやRAG技術を駆使し、これまで暗黙知とされていた「職人芸」のような判断プロセスをデジタル化・継承することです。AIが自律的に学習し、人と補完し合う関係を築くことで、属人化から解放された「止まらない業務基盤」が必要であると考えています。

今後について

当社は今後も、特定の業務に特化した「業務特化型AIエージェント」の提供を通じ、企業の生産性向上と売上貢献、そして時代に即した業務体制への変革を支援してまいります。

ユーザックシステム株式会社について

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/

Knowfa 受注AIエージェント https://knowfa.jp/