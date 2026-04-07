第一法規の「D1‐Law.com 現行法規Free」、Wordアドイン「スグラク」と連携開始！

第一法規株式会社

第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥、以下「第一法規」）が提供する法令情報データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」は、FRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪、以下「FRAIM」）が提供するMicrosoft Wordアドイン型文書OS「スグラク」との連携を開始します。

「スグラク」製品ページはこちら

https://suguraku.tech/

◼︎「D1‐Law.com 現行法規Free」と「スグラク」連携の背景について

これまで第一法規は文書作成における非効率な作業から解放を目指す「LAWGUE」（FRAIM）と「D1-Law.com 現行法規」（第一法規）をはじめとするサービスの機能連携を提供してまいりました。

今回、FRAIMの「文書業務のオープンプラットフォーム構想」に参画することで、皆様の文書業務課題の解決を目指します。

◼︎「D1‐Law.com 現行法規Free」との連携機能について

「スグラク」のロゴ

このたびの連携により、Word上の法令をクリックするだけで条文本文はもちろん、その周辺情報まで完全無料でご確認いただけます。別画面で再度法令検索・確認を行う手間が削減されるだけでなく、ドキュメント作成・レビューの正確性の確保に加え、作業効率の大幅な向上を実現することができます(別途「D1‐Law.com 現行法規Free」への無料会員登録が必要です)。

無料法令情報データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」について（第一法規）

「D1‐Law.com 現行法規Free」は、最新の法令本文に加え、関連情報まで簡単にチェックできる機能を搭載した、無料でご利用いただける法令情報データベースです。企業の法務・総務担当者、弁護士、税理士、自治体職員、法学部の学生の方など、幅広いユーザー様にご活用いただけるサービスです。

サービス名：「D1‐Law.com 現行法規Free」

サービスサイト：https://www.daiichihoki.co.jp/d1free/index.html(https://www.daiichihoki.co.jp/d1free/index.html?utm_source=prtimes)

URL：https://d1free.d1-law.com

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URL：https://suguraku.tech/

■ FRAIM株式会社 代表取締役社長 宮坂 豪氏 コメント

良い業務ツールがあるのに、稟議や予算の壁に阻まれて使えない。この不条理を、私たちは何年もお客様の現場で見てきました。「スグラク」は、その壁そのものをなくす挑戦です。基本機能は無料、営業を介さずに3分で使い始められる。まずは一人でも多くの方に『文書業務はここまでラクになるのか』と実感していただきたい。そして、その体験の先に、パートナー企業の皆様と共に専門領域ごとの価値を積み重ね、日本の文書業務を根本から変えていく――それが、私たちの目指す文書業務のオープンプラットフォームです。

■ 第一法規株式会社 代表取締役社長 田中 英弥 コメント

弊社が長年にわたり培ってきた確かな法情報コンテンツと、FRAIM社の革新的なテクノロジー、そして本プラットフォーム構想が掛け合わさることで、法律実務家や自治体職員の皆様へ、これまでにない利便性を提供できると確信しております。特に「スグラク」のWordアドインという仕組みは、実務家の皆さまの既存フローを尊重しながらDXを推進できる、極めて実務的なアプローチです。D1-Law.comとの連携をはじめ、今後も現場で本当に役立つ機能や価値を、FRAIM社とともに継続的に生み出してまいります。

会社概要

社名：第一法規株式会社

本社所在地：東京都港区南青山2-11-17

代表者：代表取締役社長 田中 英弥

事業内容：デジタル商品の企画・販売、加除式法規書・学術書・実務書の出版・販売等

設立： 昭和18年2月3日 (創業明治36年)

HP：https://www.daiichihoki.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

第一法規株式会社

販売促進第一部

lawyer_support@daiichihoki.com

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。