「Ｓｋｙ株式会社プログラミングコンテスト2026」を実施

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、プログラミングを用いて戦う頭脳スポーツ「競技プログラミング」のプラットフォーム「AtCoder（アットコーダー）」において、2026年4月25日（土）21:00より開催される「AtCoder Beginner Contest 455」に協賛します。

本協賛に伴い、同コンテストは「Ｓｋｙ株式会社プログラミングコンテスト2026」として実施されます。

「Ｓｋｙ株式会社プログラミングコンテスト2026」Webサイト

https://atcoder.jp/contests/abc455

■Ｓｋｙ株式会社が、AtCoderユーザーの皆さまに期待すること

Ｓｋｙ株式会社は、さらなる事業拡大に向けて、積極的にエンジニアのキャリア採用に取り組んでおり、転職によって入社した多くの社員が「もっとスキルアップしたい」「実力主義の環境で仕事がしたい」という前向きな気持ちを胸に、各部署で活躍しています。

弊社は、ソフトウェア開発における多様なスキルを持った方を採用していますが、エンジニアには技術の土台となるプログラミング能力を十分に習得していただくことを重視しています。その点において、競技プログラマーの皆さまは、プログラミングに対する関心や向上心の高さはもちろん、アルゴリズムや論理的思考力に強みをお持ちの方が多く、Ｓｋｙ株式会社はこうした技術に対して意欲的な方々と仲間になりたいと考え、本コンテストを開催することにいたしました。

Ｓｋｙ株式会社 キャリア採用サイト

https://www.sky-career.jp/

■開催日時

2026年4月25日（土）21:00～22:40（100分）

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「Ｓｋｙ株式会社プログラミングコンテスト2026」Webサイト

https://atcoder.jp/contests/abc455

■Ｓｋｙ株式会社のキャリア採用について

Web系開発エンジニアや組込みソフトウェアエンジニア、AIエンジニアなど多様なスキルを持ったエンジニアの採用を行っています。入社後は、大手企業のお客様の案件を中心に、さまざまな業界の製品やシステムの開発に、上流工程から携わっていただけます。

また、社内SEも積極的に募集しています。「Ｓｋｙなう（社内SNS）」や社内ブログなどのコミュニケーションツールをはじめ、社内で使用している多くのシステムを開発・運用することで、社内DXを推進しています。技術選定から設計・開発・保守運用までを一貫して部内で行うため、幅広い領域で活躍する機会があります。

Ｓｋｙ株式会社 キャリア採用サイト

https://www.sky-career.jp/

■Ｓｋｙ株式会社の新卒採用テーマ「好働力」について

Ｓｋｙ株式会社の社員の多くは、「好き」という思いを力に変えて活躍しています。私たちが「好働力」と呼ぶこの力は、「仕事が好き」「仲間が好き」「会社が好き」「自分が好き」という思いから成り立っており、この「4つの好き」を体現して、チーム力を発揮して活躍できる人財を求めています。

Ｓｋｙ株式会社 新卒採用サイト

https://www.sky-recruit.jp/

＼採用イベント・インターンシップの情報はこちら／

https://www.sky-recruit.jp/internship/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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