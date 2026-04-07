「聞きたいのに聞けない…」保育士の職場コミュニケーションあるあるTOP4

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、保育士を対象に実施した「職場のコミュニケーション」に関するアンケート調査の結果をもとに、現場で多くの共感を集める“コミュニケーションあるある”をランキング形式でまとめました。

4月の新年度は、新入職員の受け入れや配置変更などにより、職場の人間関係やコミュニケーション環境が大きく変化する時期です。こうした背景から、本調査では職場のコミュニケーションに焦点を当て、保育現場の実態を明らかにしました。

本調査の詳細なデータについては、前回配信のプレスリリースにて公開しています。

保育士の約8割が悩みを抱える実態とは―

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000043301.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000043301.html)

保育士の“コミュニケーションあるある”ランキング

現場のリアルな悩みをランキング形式で紹介。

本ランキングは、保育士・幼稚園教諭を対象に実施したアンケートの自由回答をもとに作成しています。

第1位：質問・相談のタイミングが難しい

「忙しそうで質問するタイミングが分からない」

「今声をかけていいのか迷ってしまう」

日々の業務に追われる中で、先輩や同僚に声をかけるタイミングに悩む声が多く見られました。特に新人や経験の浅い職員ほど、「聞きたいのに聞けない」状況に陥りやすく、不安やストレスにつながっている様子がうかがえます。

第2位：引き継ぎ・情報共有が不十分

「引き継ぎが不十分で情報共有がうまくいかない」

「必要な情報が伝わっていないことがある」

保育現場では、日々の引き継ぎや情報共有が重要である一方、忙しさから十分に行われていないケースも見られます。こうした情報の抜け漏れが、業務負担やミスの要因となることもあります。

第3位：人によって言うことが違う

「人によって指示が違い、混乱する」

「誰のやり方が正しいのか分からない」

職員ごとに指示や対応方法が異なることで、現場に混乱が生じるという声も多く寄せられました。方針の統一や共通認識の不足が、ストレスの要因となっていることが分かります。

第4位：意見を言いづらい雰囲気がある

「意見を言いづらい空気がある」

「否定されそうで発言を控えてしまう」

職場の雰囲気によっては、自分の意見や考えを伝えにくいと感じる保育士も少なくありません。心理的な安心感の有無が、コミュニケーションの活発さに大きく影響していることがうかがえます。

“あるある”の背景にあるのは、個人ではなく環境の問題

今回の結果から、保育士のコミュニケーションに関する悩みは、個人の性格やスキルだけでなく、職場の環境や仕組みによる影響が大きいことが分かります。

日々の声かけや情報共有のルールづくり、意見を発信しやすい雰囲気づくりなど、組織としての取り組みが重要であると言えるでしょう。

株式会社アスカでは、保育士の就業支援において、給与や条件だけでなく、職場の雰囲気や人間関係も含めたマッチングを重視しています。施設ごとに専任のコーディネーターが丁寧にヒアリングを行い、採用後も定期的なフォローを実施することで、就業後のミスマッチやコミュニケーション課題の軽減に取り組んでいます。

今後もアスカは、保育士が安心して働き続けられる環境づくりを支援するとともに、保育施設に対しても人材定着に向けたサポートを強化してまいります。保育業界における課題解決と、より良い保育環境の実現に貢献してまいります。

調査概要

調査対象：保育士・幼稚園教諭 330名

調査期間：2026年3月11日（水）～2026年3月18日（水）

調査方法：WEBアンケート

実施：株式会社アスカ

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/