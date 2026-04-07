2026年「買い物」や「観光」、そして「広告」が大進化。“デジタル疲れ時代”の新潮流！五感で楽しむ「体験型マーケティング」最前線

―背景にあるのは、令和の「デジタル疲れ」と「リアルな体温」への渇望。 いま話題の「体験型マーケティング」とは？

RX Japan合同会社

AIやデジタル広告が飽和し、効率化が極まる現代。消費者は画面越しの情報に「デジタル疲れ」を感じており、今、リアルなワクワクや人の体温を感じられる「体験型マーケティング（マーケティング・エクスペリエンス）」という新しい波が広がっています。これは、広告で情報を「知る」だけでなく、実際に触れて「楽しむ・驚く」といった実体験を通して、ブランドのファンになってもらう手法のことで、これまでの広告は「見る」ものでしたが、今は私たちが「主役になって楽しむ」ものへと進化しています。

4/22(水)～「マーケティングWeek 春」を東京ビッグサイトにて開催

RX Japan 合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級のマーケティング展示会『第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）』を開催します。



本展では、今、企業の持続的な成長を支える鍵として注目される「体験型マーケティング」サービスが出展予定です。日常を楽しく彩る最新の仕掛けをぜひ体験・ご取材ください。

展示会名： 第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS）

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00 会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

出展社数：約300社（予定） 来場者数：約20,000名（見込み）

公式Web：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

取材事前登録：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

2026年 暮らしを変える「体験型マーケティング」をご紹介

(出展製品より抜粋)

１. 街中の「ガチャ」が進化？ 買い物は“エンタメ”へ

いま、街中の駅構内やショッピングモールを埋め尽くす「カプセルトイ(ガチャガチャ)」。かつては「子どもの遊び」だったガチャは、今や精巧なミニチュアや「推し活」グッズの宝庫へと進化し、市場規模は年間1,400億円*を超え、子どもだけでなく、大人や訪日外国人をも巻き込んだ空前のブームとなっています。

ブームをさらに加速させる「次世代のデジタルサイネージ搭載ガチャ」

社名：（株）ゼロプレイス

映像×決済×演出を一体化した、次世代型ガチャマシーン。デジタルサイネージを標準搭載し、動画・静止画・音声によるインパクトある演出が可能です。スマホをかざすだけのキャッシュレス決済で、お財布に小銭がなくても即プレイ。ハンドルを回すと巨大モニターが派手な演出で盛り上げ、単なる買い物をエンタメに変えてくれます。

２.AI時代だからこそ響く、ロボットが書く「手書きレター」

メールやSNS、AIによる自動生成テキストが溢れかえる現代。効率化が進む一方で、私たちは画面越しではない「人の温もり」を無意識に求めているのではないでしょうか。そんなデジタル疲れの時代に、驚異的な開封率・反応率を叩き出しているのが、あえて「手書き」をテクノロジーで再現する手法です。

デジタル×アナログの融合が生む、究極の「おもてなしレター」

社名：エクネス（株）

「ロボットレター」は、ペンを握ったロボットが、人間と同じように紙に文字を綴る次世代の代筆ソリューション。読ませる・捨てられない直筆DMをロボットが代筆してくれます。書道師範の美文字から、女性風の可愛らしい文字など、ターゲットに合わせてカスタム可能。ロボットが器用にペンを動かし、スラスラと手紙を書き上げる様子はインパクトが抜群！会場では実演予定です。

３.【空間を体験する】自宅にいながら、世界遺産も歩ける２Dメタバース

これまでのインターネットは、画面をスクロールして情報を「探す」場所でした。しかし今、Webサイトは「その空間にアバターで入り込む」場所へと進化しています。

伝統文化をDX化した「未来の観光」体験-比叡山バーチャル延暦寺など

社名：（株）アートリー

４.看板は「見る」から「空間を彩る」ものへ。多面体サイネージが創る「立体演出」

これまでは、屋外広告や看板は画面に映る情報を「眺める」だけのものでしたが、屋外広告や看板は、静止画のポスターから動画のデジタルサイネージへと進化し、さらには革新的なテクノロジーによって驚きと感動を届ける存在になりつつあります。

ルービックキューブのような形状、光と色彩の魔法で、空間に新たな魅力をプラス！

社名：（株）デイズヌーヴェル

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（4月21日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：03-6739-4128 MAIL：spex.jp@rxglobal.com

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/

*ビジネスのための缶バッジ活用術「カプセルトイの市場規模は？成長の背景・ビジネスモデル・人気商品を解説」より引用