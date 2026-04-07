ノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket」、開発・支援パートナー制度を発表

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役：楠田 教夫）は、ノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket（アットポケット）」のエコシステム拡大を目的として、本日4/7より業務アプリの開発や導入支援ビジネスを展開する新たな「開発・支援パートナー制度」を開始しました。

本制度の導入により、パートナー企業が主体となって業務アプリの開発および導入支援を行える環境を整備し、パートナーのビジネスを支援します。また、同制度はオンライン説明会でも内容を詳しくご紹介する予定です。

背景

企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進が進む中、柔軟に業務アプリを構築できるノーコードツールへの需要が高まっています。しかしながら、企業ごとの業務要件に応じたカスタマイズや導入支援のニーズも増加しています。

これまで当社では販売パートナー制度を推進し、営業同行や設定支援を通じた導入支援を行ってきましたが、今後企業のニーズにさらに応えていくためには、パートナー企業が主体的にビジネスを展開できる仕組みの構築が不可欠と考え、この度「開発・支援パートナー制度」を新設いたしました。

パートナー企業の主なメリット

本制度の主な特徴およびパートナー企業へのメリットは以下のとおりです。

1. 開発環境の提供

・開発用の先行適用サイトを無期限提供

・デモ専用サイトを無期限提供

2. 開発・導入支援案件の紹介

・カスタマイズニーズのある案件を優先的に紹介

・開発・導入支援ニーズのある案件を優先的に紹介

3. プラグインビジネスへの参画

・今後提供予定のプラグインプラットフォームにおけるプラグイン開発・販売の可能性

4. ビジネス拡大のためのプロモーション

・サービスホームページ上でのパートナー企業紹介予定

・共同プロモーションの実施

5. 独自の収益モデルの構築

・開発費用や設定作業、伴走支援などの費用をパートナー企業が直接顧客へ請求可能

新パートナー制度オンライン説明会

この新制度に関するオンライン説明会を下記の通り開催いたします。

開催日時：2026年4月22日（水）11:00～

開催形式：オンライン開催 / 無料（事前申込制）

主な内容：

-@pocketパートナー制度の概要

-開発・支援パートナー制度の詳細（販売パートナーとの違い）

-パートナー企業のビジネスモデル

-質疑応答

@pocketについて

説明会申込フォーム :https://wawaoffice.smktg.jp/public/application/add/8798「@pocket」はノーコードで業務アプリを作成可能なクラウドサービスです。

2025年4月よりローコード開発にも対応し、更なる拡張性が実現されました。現在、導入実績は1,300社を超えており、業種や企業規模を問わず様々な業務アプリの構築に寄与しています。

@pocket Webサイト :https://at-pocket.com

■@pocket（アットポケット）はここがオススメ

・プログラミング不要！最短5分でサクッと作成

部品のドラッグ＆ドロップで、誰でも簡単に最短5分で業務アプリを作成できます。

もちろん、プログラミングの知識は一切必要ありません。

・初期費用はなんと0円！月額300円／IDからスタート

システムの導入にハードルを感じていませんか？

@pocketは初期費用0円、月額300円/IDからお気軽にお試しいただけます。

・料金表はこちら：https://at-pocket.com/price/

会社概要

商号 ： 株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

設立 ： 2004年9月

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供、クラウドサービス「WaWaシリーズ」、システム機器やデジタル複合機の販売等

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら