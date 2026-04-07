ツインレイとの出会い時期をタロットで体験できる無料Webツールを公開

■ リリースの要旨

電話占い株式会社

電話占い株式会社(https://denwauranai.co.jp/)（本社：東京都）が運営する占い情報メディア「電話占い未来」は、2026年4月2日、ツインレイとの出会い時期をタロットカードで体験できる無料Webツール「ツインレイとはいつ出会える？タロット占い」を公開しました。

本ツールは、タロットの大アルカナ22枚を使ったワンオラクル形式で、正位置・逆位置を合わせた計44パターンのメッセージを自動表示する体験型コンテンツです。スマートフォン・PCいずれからでもアクセス可能で、会員登録・課金一切不要の完全無料でご利用いただけます。

■ 開発・公開の背景

近年、「ツインレイ」というスピリチュアルな概念への関心が高まっており、魂の片割れとの出会いのタイミングや意味を知りたいというニーズが増加しています。

一方で、本格的なタロットの世界観を気軽に体験できるWebコンテンツは多くありませんでした。電話占い未来では、タロットカードの知識がない方でもエンターテインメントとして楽しめる入口として、本ツールを開発・公開しました。

■ 本ツールの主な特徴

【1】大アルカナ22枚・44パターンの自動診断

タロットカードの大アルカナ22枚すべてを収録。各カードの正位置・逆位置それぞれに対応したメッセージを自動表示します（計44パターン）。

本ツールはシステムによる自動診断であり、占い師による鑑定・助言ではありません。

【2】3ステップで完結するシンプル操作

カードのシャッフル→直感で1枚選ぶ→結果表示、という3ステップで体験が完了します。スマートフォンのタップ操作にも最適化されており、タロットカードに馴染みのない方にも親しみやすい設計です。

【3】完全無料・登録不要

会員登録・個人情報の入力・クレジットカード登録など一切不要。URLにアクセスするだけで即時体験が可能です。

■ サービス概要

サービス名

ツインレイとはいつ出会える？タロット占い

URL

https://denwauranai.co.jp/tarot-twin-ray-encounter/

コンテンツ種別

エンターテインメント目的の自動診断Webツール

使用占術

タロット（ワンオラクル形式 / 大アルカナ22枚）

パターン数

正位置・逆位置を合わせ計44パターン

利用料金

完全無料（会員登録不要）

対応デバイス

スマートフォン・タブレット・PC

提供メディア

電話占い未来（https://denwauranai.co.jp/）

■ 今後の展開

電話占い未来は引き続き、エンターテインメントとして楽しめる無料体験コンテンツの充実を図ります。タロット以外の占術（数秘術・西洋占星術など）を活用した自動診断ツールの追加や、悩みのカテゴリに合わせたコンテンツ展開を予定しています。

無料ツールを入口として、より深く占いの世界に興味を持った方向けに、実力派の電話占い師による有人鑑定サービスへのご案内も行っており、ユーザーの悩みに合った情報発信を続けてまいります。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181074/table/1_1_37c9812a4393896d4d6d095975790e7b.jpg?v=202604071051 ]