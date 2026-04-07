「スキマ時間から“キャリア体験”へ」スポットワークサービス【welp】がブランドサイトを公開

キャル株式会社

キャル株式会社（本社：東京都、以下 当社）が運営するスポットワークサービス「welp」（ウェルプ）は、このたびブランドサイト（ https://brand.welp.jp/ ）を公開するとともに、飲食業界を志す学生向けイベント「キャリアデザインフェスタ」を開催いたしました。

本取り組みは、単なる“短時間就業”にとどまらず、将来のキャリア形成につながる体験機会の創出を目的としています。

ブランドサイト公開の背景

近年、スポットワークは「空いた時間を有効活用する手段」として広がりを見せています。一方で当社は、スポットワークの価値を「一時的な労働」に限定せず、 “職業体験・キャリア形成の入り口”として再定義したいと考えています。

今回公開したブランドサイトでは、

- welpが目指す世界観- 求職者と企業双方への提供価値- 実際の活用シーンや可能性

をより直感的に伝える構成とし、サービスの思想やビジョンを明確化しました。

キャリアデザインフェスタについて

「キャリアデザインフェスタ」は、服部栄養専門学校の学生を対象に開催した、飲食業界の第一線で活躍するプロと直接交流できるイベントです。

普段は接点を持つことが難しい名店・人気店の現場の声を、学生が“リアルに”聞ける機会として企画しました。

▼イベント概要

日時：2026年3月28日 14:00～16:00

会場：秋葉原フコク生命ビル（東京都千代田区）

対象：服部栄養専門学校の学生

内容： 企業PRセッション、学生と飲食プロのフリートーク、企業からのスカウト機会

イベントの特徴

1. 「知る・感じる・繋がる」を一度に体験

企業説明にとどまらず、フリートーク形式で現場のリアルな声に触れることができます。

2. スカウトによる“次の機会”創出

企業側からのスカウトを通じて、実際の職業体験や食事体験へとつながる導線を設計しています。

3. 参加インセンティブの設計

イベント後のアンケート回答により報酬を提供し、参加ハードルを下げる工夫を行いました。

今後の展望

学生のみなさんからの真剣な質問が飛び交います気になることがプロの方々へ直接聞ける機会になりました

welpは今後も、

- 学生をはじめとする求職者向けのキャリア体験イベントの拡大- 飲食業界にとどまらず、各業界での機会創出- スポットワークを通じた“新しい採用のカタチ”の発信

を推進し、「働く体験」をより価値あるものへ進化させてまいります。

サービス概要

サービス名：welp

内容：スキマ時間を活用したスポットワークマッチングサービス

URL：https://brand.welp.jp/

welpについて

welpは、スキマ時間の就業機会を提供するだけでなく、働く体験を次のキャリアにつなげることを目指したスポットワークサービスです。まだ大規模なサービスではないからこそ、営業やカスタマーサクセスが現場に深く入り込み、企業・ワーカー双方に対して柔軟かつ迅速な対応が可能です。

求人掲載にとどまらず、イベントや直接的な接点づくりを通じて、より納得感のあるマッチングと体験価値の向上を実現しています。

本件に関するお問い合わせ先

キャル株式会社 welp事業本部 広報

Email：welp-pr@cal.co.jp