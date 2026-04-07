罪悪感ゼロ!!️発酵の甘みで、整うご褒美時間

cafe 明日も発酵ごはん nippon

発酵料理専門店が提案する、“食べるほど体が整う”アフタヌーンティーが誕生しました。

甘酒・酒粕・味噌などの発酵食材を使い、野菜本来の甘みと旨味を引き出した

「発酵と野菜」が主役のアフタヌーンティーです。

通常のスイーツに比べ

・砂糖は約3分の1以下

・カロリーは半分以下

それでも、満足感のある味わい。

発酵のやさしい甘みと旨味が、野菜の美味しさを引き出し、

甘いのに重くない

食べたあと体が軽い

“腸が喜ぶスイーツ”

を楽しむことができます。

メニューは

発酵だんご、発酵ケーキ、小丼、発酵ドレッシングのサラダなど、

スイーツ・セイボリー・ドリンクすべてに腸活食材を使用。

甘いものを楽しみながら、自然と野菜を食べられる新しいアフタヌーンティー体験です。

美容や健康を意識する方、

甘いものが好きだけれど体のことも大切にしたい方へ。

「食べることが、そのまま体を整える」

そんな発酵の力を味わう

特別なティータイムをお届けします。

メニュー内容：

スイーツ＆セイボリー

・発酵だんご3種

発酵あんこといちご

抹茶発酵あんこ

醤油糀みたらし

・米粉の発酵キャロットケーキ

・カカオ糀のガトーショコラ

・濃厚酒粕レアチーズケーキ

・米粉と甘酒のクッキー

・発酵小丼

・野菜スティックと3種の発酵ドレッシング

・根菜のクリーミー粕汁

ドリンク

・オリジナル発酵ブレンドコーヒー（Hot・Ice）

・オリジナル発酵ブレンドオレ（Hot・Ice）

・乳酸発酵の阿波晩茶（Hot）

・奈良奥和田さんの和紅茶（Hot）

・クラフトレモンティー（Hot）

・抹茶甘酒（Ice）

・柚子甘酒（Ice）

・抹茶甘酒オレ（Hot）

・赤酢と青梅の酸っぱ旨ソーダ（Ice）

・自家製発酵スパイスレモンソーダ（Ice）

・自家製コンブチャ（甘酸っぱ発酵ドリンク）（Ice）

価格（税込）：

ソフトドリンクフリーフロー付き

平日：3800円 土日祝：4200円

※1500円プラスでアルコールフリーフロー

実施概要：

※事前予約制

※15:00～（2時間制）

※1日3組様限定（おひとり様からご予約いただけます）

※4月８日（水）予約受付開始・4月9日（木）スタート