Artbar Osaka、春の新組織・新入社員に向けた「体験型チームビルディング」を強化

株式会社大伸社ディライト

大阪（梅田・難波・枚方）を拠点に、「ワイングラスを片手に、自分らしさを描く場所。」をコンセプトに展開する「Artbar Osaka」（運営：株式会社大伸社ディライト、代表取締役：池田孝二）は、新入社員の入社や組織編成が活発になる春～初夏に向け、企業向けアートワークショップの提供を本格的に強化いたします。近年、社内コミュニケーションの希薄化や、ウェルビーイング経営が課題となる中、従来の飲食を伴う交流会に代わる「非日常体験を通じた深い相互理解の場」として、多くの人事・総務担当者様よりお問い合わせをいただいております。

「Artbar Osaka 」ワイングラスを片手にゴッホやモネなどの名画を描いたり、自分らしさを描き出すアート体験を提供

【Artbar Osakaとは】

「ワイングラスを片手に、自分らしさを描く場所。」をコンセプトに、大阪（梅田・難波・枚方）を拠点として展開するアート体験スタジオ。ゴッホやモネなどの名画を描いたり、直感的に色を楽しむ抽象画やポーリングアートなど、誰でも気軽にご参加いただける多彩なプログラムをご用意しています。アートを起点としたウェルビーイングに貢献する取り組みが評価され、世界的な情報誌「Newsweek（ニューズウィーク）日本版」にも紹介されています。

＜掲載記事はこちら： https://www.newsweekjapan.jp/stories/sdgs/2024/12/528672.php＞

【企業課題とArtbar Osakaによる解決】

新年度を迎え、新入社員の受け入れや組織再編が活発になるこの時期、多くの企業では「早くメンバー間の連携を強め、シナジーを生みたい」という意図から社内イベントが企画されます。しかし、飲食を伴う親睦会やランチ会など、内容がマンネリ化しがちといったお声もよく耳にします。



また、リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークの定着により、業務効率は向上した一方、偶発的な雑談や対話が減少。さらに「心理的安全性の低下」や「組織への帰属意識の希薄化」が、新チームのパフォーマンスを阻害する新たな経営課題となっています。



Artbar Osakaでは、こうした企業課題に対して「アートを起点とした非日常の共創体験」によって解決。年齢や部署、組織を越えた相互理解やチーム力の強化に繋げます。

株式会社デザインアーク様 新入社員向けチームビルディング「ピカソのスタイルで自画像」

◎Artbar Osaka チームビルディングのメリット

共創体験による一体感醸成： 同じテーマ（名画を描くパズルアートやポーリングアートなど）に向き合い、リラックスした空間でワインを片手に対話することで、役職や年齢を超えたフラットな関係性を構築。共に作品を完成させた時の達成感が、チームの一体感を醸成します。

新しい発見・相互理解： 「描く」体験を通じたリフレッシュ効果に加え、メンバー同士の意外な一面を発見することで新たな気づきが生まれ、職場でのコミュニケーションが円滑になり、組織全体の心理的安全性の向上、ウェルビーイング向上に寄与します。

言葉の壁を超えた「ダイバーシティ＆インクルージョン」：言語や論理による説明が不要なアートは、国籍、世代、バックグラウンドの異なる組織メンバーの交流にも最適。グローバルに展開する企業の EX（従業員体験）向上にも効果的です。

◎プログラム例・詳細

・個の力が一つに繋がる「パズルアート」

名画など一枚の絵を人数分のキャンバスに分割し、参加者全員で完成させる共同制作プログラム。

・個性の表れや偶然を楽しむ「ポーリングアート」

キャンバスに直接絵の具を垂らしたり流したりして模様を作る、技術や経験を問わないプログラム。

・企業理念の浸透を目的とした「オリジナルアートセッション」

企業様の理念やブランドカラーを踏襲させた、カスタマイズセッション。

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所要時間：約2時間～

人数・費用：少人数も対応可能。詳しくはご相談ください

開催場所：Artbar Osaka Namba SkyO店（梅田店・枚方店・出張もご相談可能）

WeWork なんばスカイオへの出張セッションの様子＜撮影場所：WeWork Namba SkyO 共用エリア＞

社内コミュニケーションの新しい形を模索されている人事・総務のご担当者様に向けて、実際のワークショップを体験いただける見学会や個別相談も随時実施しております。まずは貴社の課題をお聞かせいただき、最適な共創体験を現役アーティストの講師がご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】

Artbar Osaka

HP：https://osaka.artbar.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/artbarosaka/

連絡先：osaka@artbar.co.jp

【会社概要】

会社名 ：株式会社大伸社ディライト

代表取締役社長：池田 孝二

事業内容 ：マーケティング戦略策定支援、WEBサイト構築／運用、

SNSコンテンツ運用支援、カタログ企画制作、

展示会・オフィス・ショールーム等の空間設計施工、Artbar事業

本社 ：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ17F

＜各サイト＞

コーポレートサイト： https://d-delight.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/daishinshadelight/

SEASIDE STUDIO CASO： https://caso-space.jp/

HORIE BASE CASO： https://caso-horiebase.jp/

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株式会社大伸社ディライト

広報担当： 黒川

MAIL ： kurokawa@daishinsha.jp