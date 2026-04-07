物流業界の熱中症対策をアップデート。－5℃が4時間持続する冷感スリーブ「CHILL-Ace」が、企業の安全配慮義務を強力にバックアップ。

株式会社ほんやら堂

株式会社ほんやら堂（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：玉崎史之）は、室温30℃の環境下で冷涼感－5℃が約4時間持続する冷感ネックスリーブ「CHILL-Ace（チルエース）」の法人向け提案を開始しました。

■ 背景：過酷な物流現場の「安全配慮義務」への新提案

近年の猛暑により、物流現場の健康管理は企業の喫緊の課題です 。特に空調の届きにくい倉庫内作業や炎天下での荷下ろし、長距離運転など、現場スタッフは常に厳しい暑熱環境に置かれています 。

企業には「安全配慮義務」として確実な対策が求められていますが、本製品は事前の冷却を必要とせず、常温保存のまま必要な時にその場で即使用できるのが特長です 。そこで、現場の労働環境改善に貢献すべく、常温保存・即使用が可能な「CHILL-Ace」による効率的な暑さ対策を提案いたします 。

■ 製品特長：現場のニーズに合致した「チルエース」の機能性

物流業界の「安全配慮義務」への対応が急務。現場の運用負荷をかけずに導入できる暑さ対策が、人材確保の鍵となります 。※画像はイメージです。「CHILL-Ace」冷蔵保存の必要が無く、開封後すぐご使用可能。室内30℃の環境下で冷涼感（-5℃）が約４時間続きます。

「CHILL-Ace（チルエース）」は、物流現場での実用性を重視した仕様を備えています 。

驚異の持続力と即時性： 室温30℃の環境下において、冷涼感－5℃の効果が約4時間持続します 。

「常温」という機動力： 使用前の冷蔵・冷凍や、水に濡らす準備が一切不要です 。常温で携帯・保管が可能で、必要な時にその場で開封してすぐに使用できます 。

作業を妨げない装着感： 薄く柔らかい不織布素材を採用 。ストッパー付きで首元に固定できるハンズフリー設計のため、荷物の持ち運びや激しい動きを伴う現場でも違和感なく使用可能です 。

衛生的な使い切り： 個包装タイプのため、複数人での使い回しが発生せず、常に清潔な状態で配布・使用できます 。

■ 法人導入のメリット：管理コストを最小限に、安全性を最大に

本製品を導入することで、現場ごとの個別管理を必要とせず、簡易的かつ確実な暑熱対策の運用が可能です 。

配布の簡略化： 常温携行ができるため、点呼時や出勤時に1人1枚を配布するだけで対策が完了します 。

多職種への一括導入： 倉庫作業員・ドライバー・構内スタッフなど、職種を問わず横断的に導入でき、福利厚生や労働環境の改善に繋がります 。

常温保存の個包装タイプ

冷蔵・冷凍不要で、点呼時や作業開始時にそのまま手渡し配布が可能です 。

現場に馴染むシンプル設計

無地・無香料のグレーカラーで、企業の制服や作業服を問わず導入いただけます 。

動きを妨げない装着感

トッパー付きで首元に固定。荷下ろしやピッキング中も両手が自由に使えるハンズフリー仕様です。

衣類を濡らさない3層構造

結露を防ぐ不織布を採用。大切な制服や荷物を濡らす心配がなく、快適な冷涼感が持続します 。

■ 商品概要

商品名： CHILL-Ace（チルエース）【意匠登録申請中】

価格： 1枚入り（200円） / 3枚入り（550円） / 6枚入り（990円）※いずれも税抜

サイズ： Mサイズ（50cm） / Lサイズ（58cm）

カラー：グレーのみ 無香料

■法人導入・問い合わせについて

数量別お見積り相談、サンプル提供（無償）については下記フォームよりお問い合わせください。

■ 株式会社ほんやら堂について

お客様の心に「安らぎ」「癒し」「豊かさ」「笑顔」「喜び」のひとときを提供するライフスタイルカンパニーです。

株式会社 ほんやら堂

代表取締役 玉崎史之

創業 昭和61年／設立 平成元年

事業内容 癒しのナチュラル雑貨・ギフトの企画・販売・卸し

ＰＢ商品・ノベルティーの企画・製作・提供

お問い合わせフォーム： https://honyaradoh.com/contact/form02/

ホームページ： https://honyaradoh.com/