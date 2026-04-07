「グリ下」のそばに、安心して過ごせる居場所を。「ユースセンター」運営継続のためクラウドファンディングを開始

認定NPO法人D×P

孤立するユース世代の支援を行う認定NPO法人D×P(ディーピー)(大阪市中央区、理事長：今井紀明 以下D×P)は、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて、大阪・道頓堀周辺（通称：グリ下）に集まる居場所のない若者を支援する「ユースセンター」の2026年度運営費を2026年4月7日（火）から5月29日（金）まで支援を募ります。

プロジェクトURL：https://readyfor.jp/projects/dxp-youthcenter-2026spring

大阪ミナミ・道頓堀のグリコ看板下、通称「グリ下」と呼ばれるエリアには、虐待や経済的困窮により家庭や学校に居場所を失った若者がSNSを介して集まっています。一方で、過去の経験から大人や支援機関への不信感を持ち、福祉・医療などの支援につながらないケースも多く、結果として犯罪被害や金銭トラブルに巻き込まれるリスクが高まっています。D×Pの調査では、ユースセンター利用者の約46%が家庭に居場所を感じておらず、33.8%がホテルや友人宅を転々とする「不安定な居住状態」にあります。グリ下を危険視する声もありますが、本来「危険」なのは、集まる若者たちではなく、見守る大人や頼ることができる人がいない環境、そして若者たちに近づく犯罪の側です。

こうした状況を受け、D×Pは2022年より現地でのアウトリーチ活動を開始。現在はグリ下から徒歩5分の場所にユースセンターを開所し、若者が自由に過ごせる居場所を提供しています。ユースセンターでは、食事提供、休憩・仮眠スペースの提供、相談対応・同行支援（医療・行政等）、生活・就労に関する伴走支援などを行っています。特徴は、「支援を前提としない居場所」であること。話す・話さないを含め、過ごし方を本人が選べる設計になっています。ユースセンターはこれまでにのべ1万人以上が利用。一度利用した若者が、生活が安定した後に再訪し、近況報告をするケースも見られています。

本プロジェクトを通じて、私たちは単なる一時的な保護にとどまらず、若者がエネルギーを蓄え、医療や行政などの社会資源へつながるための中継地（セーフティネット）としての機能を強化します。「居場所を奪うのではなく、安心と機会を与える」。民間からこのモデルを提示し続けることで、将来的には行政施策への反映や政策提言につなげ、繁華街における孤立解決の構造自体を変えることを目指します。

■クラウドファンディングプロジェクト概要

・タイトル：「危険と隣り合わせのグリ下で、年間5,000人の若者に安心の居場所を」

・URL：https://readyfor.jp/projects/dxp-youthcenter-2026spring

・目標金額：2,000万円

・募集期間：2026年4月7日（火）～5月29日（金）

・資金使途：ユースセンターの運営費（ユースセンターでの食事提供費、緊急支援 / 生活伴走支援活動費、運営体制強化費（相談 / 同行支援など））

・形式：寄付金控除型 / All in形式

※All-in形式は、目標金額の達成の有無に関わらず、集まった支援金を受け取ることができる形式です。

■認定NPO法人D×Pおよびユースセンターについて

経済的困難、中退、虐待など、さまざまな困難な環境下にあるユース世代（13歳～25歳の若者）の孤立を解決するために活動しています。繁華街とLINE相談で彼らと出会い、困った時に頼れる人とのつながりをつくります。公的機関だけでは補いづらい部分をカバーするため、民間からセーフティネットをつくり、多様な機会(人・企業・地域)を活かしつなぎ、世の中にまだない機会をつくります。

ユースセンターは、居場所を求める若者が集まる大阪ミナミの「グリ下（道頓堀のグリコ看板下）」から徒歩5分の場所にて開所しています。ごはんを食べたり、ゆっくりしたり、仮眠をとったりと安全に過ごせる空間をつくっています。ユースセンターを開けていない日は、個別面談をしたり、医療機関や自治体の窓口に付き添う同行支援をして、本人の望む状態に進めるよう一緒に考えていきます。

D×Pのユースセンターが目指すのは「繁華街に新しいセーフティネットと機会をつくる」こと。ユースセンターが中継地となって、世の中にある多様な社会的資源につながり、若者ひとりひとりが自分なりに生きていけるような環境をつくります。