PXG新規契約の2選手、飛距離を武器にマスターズへ挑む

PXG Japan合同会社アルドリッチ・ポットギーター（Aldrich Potgieter）マルコ・ペンジ（Marco Penge）

PXG Japan合同会社（東京都港区）- PXGは、今シーズン新たに欧米各ツアーで圧倒的な飛距離を誇る2名の若手プロと契約。男子ツアーにおいて強力なアドバンテージとなる飛距離を持つ2選手は、PXGのクラブもフィットし、すでに今シーズンのPGAツアーで結果を出し始めています。

ポットギータ―選手は、The Genesis Invitational（2/19～22）で５位、 ドライビングディスタンス1位を獲得。また、3月30日更新の最新スタッツでは、今シーズンのPGAツアーの平均飛距離においてトップに位置しています。

一方、マルコ・ペンジ選手は、Valspar Championship（3/19～22）にて4位入賞、ドライビングディスタンスで1位（354ヤード）を記録しました。

◆アルドリッチ・ポットギーター（Aldrich Potgieter）(https://jp.pxg.com/ja/pages/tour-pros/aldrich-potgieter)

2004年生まれ、21歳。2022年「全英アマ」を大会史上2番目の年少記録となる17歳で制した。昨シーズンはツアールーキーながらも、スピード、冷静さ、そして早い段階から常に優勝争いに加わる力を武器に活躍。6月のロケットクラシックにてPGAツアー初優勝。 新人王を獲得しました。ツアーの未来を形づくる選手たちへのPXGの継続的な投資を象徴する選手です。

【使用クラブ】 ＊変更の場合もあります

・PXG Lightning(R) Tour ドライバー(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-drivers)

・PXG Secret Weapon(R) ミニドライバー(https://jp.pxg.com/ja/products/secret-weapon-mini-driver)

・PXG 0311(R) X GEN8 ドライビングアイアン(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-driving-iron)

・PXG 0311(R) T GEN8 アイアン（4番）(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-irons)

・PXG 0317 ST(R) アイアン（5～9番）(https://jp.pxg.com/ja/products/0317-irons)

・PXG Sugar Daddy III ウェッジ（46°と60°）(https://jp.pxg.com/ja/products/sugar-daddy-iii-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8)

・PXG Brandon(R) Tour パター (https://jp.pxg.com/ja/products/tour-series-brandon-%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC)

◆マルコ・ペンジ（Marco Penge）(https://jp.pxg.com/ja/pages/tour-pros/marco-penge)

1998年生まれ、27歳。2025年「海南クラシック」で欧州ツアー初優勝。4カ月後の8月「デンマークゴルフ選手権」、10月「スペインオープン」と優勝を重ね、世界ランキングは37位。今シーズンはPGAツアーに本格参戦。パワーヒッターで恐れを知らない競争心を武器とするペンジは、勢い、精度、そしてパフォーマンス最優先のマインドセットをPXGにもたらします。

【使用クラブ】 ＊変更の場合もあります

・PXG Lightning(R) Tour Mid ドライバー(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-drivers)

・PXG Secret Weapon(R) ミニドライバー(https://jp.pxg.com/ja/products/secret-weapon-mini-driver)

・PXG 0311(R) T GEN8 アイアン（4番）(https://jp.pxg.com/ja/products/gen8-irons)

・PXG 0317 ST(R) アイアン（5～P）(https://jp.pxg.com/ja/products/0317-irons)

・PXG Hot Rod ZT パター(https://jp.pxg.com/ja/products/hot-rod-zt-putters)

＊製品詳細はこちらから Parsons Xtreme Golf - ゴルフクラブ、アパレル、アクセサリー | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja)

さらに、29日付で世界ランキングが更新され Jake Knapp (ジェイク・ナップ) 選手が42位まで上昇し、マスターズ出場権を獲得しました。今シーズンは、ここまでトップ10入り5回、平均ストローク１位（69.0）、平均パット数１位（27.2）と好調を維持しています。

選ばれしトッププレーヤーたちのパワーと技術をフルに発揮させるために設計され、改良が加えられてきたこのコースで、どんなドラマが演じられるのでしょうか。その主役にPXG契約の３選手が立っていることを願っています。

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html(https://jp.pxg.com/ja/pages/golf-stores/pxg-aoyama)

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Aldrich Potgieter, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Olivia Cowan, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin MilliganとLinnea Strom などが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja(https://jp.pxg.com/ja)