【4/24 開催】eBay Japan Awards受賞・ファイナリストセラーが登壇！ワサビ、eBay、オレンジコネックスジャパンが4月24日に「eBay成長戦略2026」オフラインセミナーを共同開催

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）は、この度イーベイ・ジャパン株式会社、オレンジコネックスジャパン株式会社と共に、、2026年4月24日（金）、経団連ホール（東京都千代田区）にて、越境ECセミナー「【eBay x WASABI x オレンジコネックスジャパン合同セミナー】eBay成長戦略アップデート2026」を共同開催いたします。

■ 開催の背景

現在、世界的な関税ルールの改定や物流コストの変動など、越境ECを取り巻く環境は日々変化しています。本セミナーでは、こうした不透明な情勢下でも持続的な成長を遂げるための市場動向や配送戦略を解説。さらに、厳しい環境を勝ち抜いてきたeBay Japan Awards受賞・ファイナリストセラーを招待し、現場のリアルな成功法則を共有することで、国内事業者の世界進出を強力にバックアップします。

■本セミナーで学べること

・越境EC市場の最新動向

・変化する世界情勢の中で売上を維持する販売戦略

・真贋鑑定サービスの仕組みとメリット

・国際配送手段について

・成功セラーの具体的な取り組み

■ 本セミナーの3つの見どころ

最新動向と戦略の徹底解説

イーベイ・ジャパンより、米国関税環境を踏まえた市場動向や真贋鑑定サービスの最新情報を解説。また、オレンジコネックスによる公式配送サービス（eBay SpeedPAK）の活用法、ワサビによる最新システム機能の発表など、利益を最大化する「仕組み」を提示します。

アワード受賞セラーによるパネルディスカッション

「eBay Japan Awards」受賞・ファイナリストセラーが登壇。アワード受賞のための実体験に基づく具体的なアドバイスは、全てのセラーにとって必聴の内容です。



■ 登壇者情報（パネルディスカッション）

株式会社羅針

マーケティング課 課長：

佐藤 卓 氏

株式会社ユーズドネット

海外販売マネージャー

山口 芽守 氏

バリュエンスジャパン株式会社

オンライン販売部 UX課 課長

前田 賢人 氏

ネットワーキング（交流会）の実施

セミナー終了後には、講師や参加セラー同士が直接情報交換できる交流会を開催。横の繋がりを作るこ

とで、一人では解決できない課題を共有し、新たなビジネスチャンスを創出します。

■ 開催概要

■ 共催企業 概要

- 日時：2026年4月24日（金） 14:00～18:30（開場 13:00）- 会場：経団連ホール2F（東京都千代田区大手町1-3-2）- 参加費：無料（事前申込制。応募多数の場合は抽選）- 対象：eBayセラー、越境EC事業者、海外販売検討企業、リユース業界関係者 等- お申し込み専用URL：https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260406_ebayevent(https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260406_ebayevent)お申し込みはこちらから :https://20260424-ebay.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260406_ebayevent

【イーベイ・ジャパン株式会社】

住所：〒107-0051 東京都港区元赤坂１丁目３－１３ 赤坂センタービルディング

事業内容：オンラインマーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーのサポート

公式サイト：https://www.ebay.co.jp/



【オレンジコネックスジャパン株式会社】

住所：〒110-0016 東京都台東区台東２丁目２７番３号ＮＳＫビル１０Ｆ

事業内容：橙聯（英略Orange Connex）はeBay公式の協力会社で、主に国際配送サービスであるeBay SpeedPAKを提供。

公式サイト：https://www.orangeconnex.jp/

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ） について

リユース事業では、販路拡大、業務効率化など、さまざまな課題が存在します。



具体的には、在庫管理や出品作業が属人化しやすく、マンパワーに依存してしまうケースや、実店舗とECを交えた販売施策を進めたいものの、日々の業務負荷がボトルネックとなっているケースも少なくありません。



ワサビスイッチは、こうしたリユース事業における課題解決に特化したEC一元管理システムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイトにてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406_ebayevent

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース特化EC一元管理システム「ワサビスイッチ」をはじめ、イベント・コミュニティ運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）/ マーケットプレイス運営（企画・開発・運営）/ 物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406_ebayevent(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406_ebayevent)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



本記事に関する取材・講演依頼についてのご相談やご質問はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406_ebayevent