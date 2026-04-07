冷凍パン・スイーツ輸入卸のアナナスジャパン、Shippio Platformにより貿易DXを推進

株式会社Shippio

株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 孝徳、以下 Shippio）は、ヨーロッパの冷凍パン・スイーツの輸入卸を展開する株式会社アナナスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：玉岡 剛、以下 アナナスジャパン）が、Shippio Platformのサービス（貨物輸送手配オペレーション+クラウド「Shippio Forwarding」、貿易管理クラウド「Shippio Cargo」）を導入したことをお知らせいたします。併せて事例記事も公開いたしました。

▶︎ブラックボックスだった貿易実務を標準化。業務効率化に留まらず、リードタイム管理で欠品低減を達成した貿易DXの軌跡 (https://service.shippio.io/case/ananas/)

背景・課題：業務の属人化による欠品リスクとコスト増大

アナナスジャパンは、欧州で広く普及している冷凍パンやスイーツを国内のホテルやレストランへ提供しており、輸入は同社事業の根幹となる業務です。ビジネスが急拡大する中、貿易実務は前任者以外には詳細が分からないほど属人化していました。スプレッドシートや複数のデジタルツールを組み合わせた内製システムで標準化を試みたものの、手動更新によるリアルタイム性の欠如やビジネス拡大に伴うシステム負荷の増大という、新たな壁に直面しました。

正確なリードタイムが把握できないことで年に数回の在庫切れが発生し、欠品時のお詫び対応や追加送料といったコストに加え、ブランドイメージへの影響も懸念となっていました 。

そこで、貿易実務の透明性を高めデータに基づいた「欠品させないサプライチェーン」を構築すべく、Shippio Platformの導入を決定しました。

成果：データ分析による「欠品低減」と劇的な生産性向上

アナナスジャパンのコメント

アナナスジャパンの商品- リードタイム管理の精度向上で「欠品対応コスト削減」を達成Shippio上に蓄積された信頼性の高い実績データ分析で、現地サプライヤーの長期休暇や季節要因を加味した正確なリードタイム分析が可能に。余裕を持った輸送計画が策定でき、以前は避けられなかった欠品が低減した。- 貿易書類の照合作業工数を約50%削減AIインボイス照合機能を活用し、メーカーごとに異なる書類フォーマットの確認作業を自動化・標準化。作業時間の最大50%削減に加え担当者の心理的負担も大幅に軽減。- 情報共有・検索コストの極小化案件単位ですべての書類や進捗をShippio Platformへ集約し、社内メンバー・社外へのゲストアカウント発行により情報共有・連絡・管理をShippio Platformに一元化。社内外を巻き込んだ能動的な連携体制を構築。- 国際物流の戦略的最適化蓄積された輸送日数や費用のデータを元に、各物流事業者のパフォーマンスを客観的に分析し、物流網の継続的な見直しを実現しています。

商品部 部長 奥野敦様

「Shippio Platformの導入により、かつてブラックボックスだった貿易実務が誰にでも見える形へと標準化されました。単なる効率化に留まらず、リアルタイムな情報に基づいたリードタイム管理が可能になったことで、ビジネス上の大きな痛手であった欠品を未然に防げるようになった意義は非常に大きいです。今後は蓄積されたデータをさらに活用し、国際貿易における一元管理体制を強化しながら、さらなる事業拡大に邁進してまいります。」

＊アナナスジャパンが活用中の「Shippio Platform」の各種サービスは、4月8日（水）～4月10日（金）に開催される関西物流展のShippioブースでご体験いただけます。

https://www.shippio.io/news/kansailogix2026/(https://www.shippio.io/news/kansailogix2026/)

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）