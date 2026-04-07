システムサービスから「SI-VIS: The Sound of Heroes」のプライズが4月に登場決定！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「SI-VIS: The Sound of Heroes」のプライズ商品を2026年4月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆SI-VIS: The Sound of Heroes ぷれちゃすぬいぐるみ ON Ver.
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】SI-VIS: The Sound of Heroes ぷれちゃすぬいぐるみ ON Ver.
【種類】全5種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_svis_SS16785
※無くなり次第終了となります。
◆SI-VIS: The Sound of Heroes ぷれちゃすぬいぐるみ OFF Ver.
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】SI-VIS: The Sound of Heroes ぷれちゃすぬいぐるみ OFF Ver.
【種類】全5種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_svis_SS16786
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)2025 ハルモニアエンタテインメント
■TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式サイト
https://si-vis.live/
■TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式X
https://x.com/sivis_official
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
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