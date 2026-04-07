システムサービスから「SI-VIS: The Sound of Heroes」のプライズが4月に登場決定！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「SI-VIS: The Sound of Heroes」のプライズ商品を2026年4月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆SI-VIS: The Sound of Heroes　ぷれちゃすぬいぐるみ ON Ver.


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】SI-VIS: The Sound of Heroes　ぷれちゃすぬいぐるみ ON Ver.


【種類】全5種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_svis_SS16785


※無くなり次第終了となります。




◆SI-VIS: The Sound of Heroes　ぷれちゃすぬいぐるみ OFF Ver.


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】SI-VIS: The Sound of Heroes　ぷれちゃすぬいぐるみ OFF Ver.


【種類】全5種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_svis_SS16786


※無くなり次第終了となります。






■著作権表記


(C)2025 ハルモニアエンタテインメント



■TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式サイト


https://si-vis.live/



■TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式X


https://x.com/sivis_official



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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