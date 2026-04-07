厳正な審査を経て、クリエイター2名が昇格

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、1979年に広告写真の制作会社として設立して以来、多様化するメディアやテクノロジーの進化など、時代とともに変化するコミュニケーションに最適なビジュアル表現や技術を追求してきました。

現在は、フォトグラファーやレタッチャーなど、専門性の高いクリエイター約100名が所属し、静止画はもとより動画の撮影やCG、アニメーションなど、企業のコミュニケーションに役立つビジュアルを制作・提供しています。

こうした活動のもと、アマナでは、毎年、技術力と表現力のさらなる向上を目的に、様々な分野のクリエイターを対象に厳正な審査を実施しています。アシスタントとして多くのプロジェクトに参加して得られた経験や、他のクリエイターと切磋琢磨する中で培った表現力や技術力が問われる場です。

今年も4月より、この審査を乗り越えた新たなクリエイター2名が活動を開始します。

今後は、彼ら独自の感性や創造性を活かし、より多様で革新的なビジュアルコミュニケーションの提供を目指してまいります。

クリエイターの紹介

Mizuki｜水木

2026年4月 フォトグラファーとして活動。

商品そのものの美しさを捉えるだけでなく、その場に漂う空気や温度、時間の流れまで一枚に写し撮る表現を得意とする、水木。あえてノイズを取り入れながら、画面全体を柔らかなトーンでまとめつつ、商品の存在感や質感は損なわない。整いすぎないからこそ立ち上がる情緒や余韻によって、見る人の感覚に残るビジュアルを生み出している。

特に、物撮りやシズル表現において、被写体の魅力を的確に伝えながら、ブランドや商品の世界観まで丁寧に立ち上げる力を強みとする。広告表現に新たな奥行きをもたらすフォトグラファーとして、今後の活躍が期待される。

詳細を見る :https://www.amana-visual.jp/photographers/mizuki

Kyougo Uchiyama｜内山恭吾

2026年4月 デジタルアーティストとして活動。

3DCGを軸に、静止画、映像、エフェクト、リアルタイム表現まで領域を横断しながら、求められるイメージを着実に形にしてきた。美しい仕上がりに加え、修正や展開に耐える構造まで見据えてデータを設計する堅実さを強みとし、VFXやリアルタイム領域を中心に幅広い案件で力を発揮している。自ら作ったものを最後までコントロールして届ける姿勢を武器に、広告CGの新たな可能性を切り拓くクリエイターとして、今後の活躍が期待される。

詳細を見る :https://cgx.amana.jp/works/

▼株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大級のクリエイティブスタジオへと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

▼株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/