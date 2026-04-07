チューリッヒの自動車保険・バイク保険の取り扱いを開始！｜保険の一括比較・見積もりサイト「自動車保険ステーション」「バイク保険ステーション」

株式会社エレメント

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、当社が運営する保険比較サイト「自動車保険ステーション(https://car-h.info/)」および「バイク保険ステーション(https://bike-h.info/)」において、新たにチューリッヒ保険会社（以下、チューリッヒ）が提供する「チューリッヒの自動車保険」および「チューリッヒのバイク保険」の取り扱いを開始しました。

1. 新規取り扱い開始の背景と目的

当社は、お客さまが多岐にわたる保険商品の中から、ご自身に最適なものを選べる環境を提供することを使命としています。

この度、お客さまへの選択肢の拡大と、それに伴う顧客満足度の向上を目的とし、優れたサービスと高い事故対応力を誇るチューリッヒ様の商品を取り扱いさせていただく運びとなりました。

今回の乗合により、お客さまは、より多角的で競争力のある保険商品を比較検討することが可能となります。

今後も、比較サイトとしての認知度向上を図りながら、お客さまにとって真に価値のある情報提供に努めてまいります。

2. 新規取り扱い商品について

2026年2月より以下のサイトにて、チューリッヒ保険会社の商品を新たにご比較・お見積もりいただけるようになりました。

🚗自動車保険の比較はこちら(https://car-h.info/) 🛵バイク保険の比較はこちら(https://bike-h.info/)

3. チューリッヒの保険商品の特長

新規取り扱いを開始するチューリッヒの保険商品には、以下の特長があります。

１.事故対応満足度91.36% ※¹

チューリッヒの事故対応は、対応の速さ、丁寧さ、事故解決までの安心感が違います。

専門知識をもった担当者がさまざまなサービスを通じて、万が一の際でも解決までしっかりとサポートします。

24時間365日事故・故障の受付をお電話にて対応します。

※¹ 調査期間:2024年4月～2025年3月 事故対応満足度（チューリッヒ保険会社調べ）。数値はサービスへの満足度（5段階）のうち、「満足」「やや満足」「普通」の合計値。

２.業界最高レベルのロードサービス

ちょっとしたトラブルから、走行不能の故障まで、業界最高レベル※²のロードサービスが24時間365日対応します。

スーパー自動車保険、スーパーバイク保険のロードサービスはすべての契約車両に無料で付帯します。

※² 2025年9月現在 チューリッヒ保険会社調べ。

３.各種割引で保険料を節約

新規インターネットお申込みでスーパー自動車は最大21,500円※³、スーパーバイク保険は最大10,500円※⁴割引。

※³ インターネット割引（最大20,000円）、e割（最大500円）、早割（最大500円）、チューリッヒ自動車保険LINE割引（最大500円）の合計金額。詳細はチューリッヒのウェブサイトをご確認ください。

※⁴ インターネット割引(最大10,000円)、チューリッヒ自動車保険LINE割引(500円)の合計金額。詳細はチューリッヒのウェブサイトをご確認ください。

🚗チューリッヒの自動車保険 :https://www.zurich.co.jp/myzurich/bridge.servlet?TaskAgentAutoBridgePage=y&agencyCode=40841&template_id=100002🛵チューリッヒのバイク保険 :https://www.zurich.co.jp/myzurich/bridge.servlet?TaskAgentBikeBridgePage=y&agencyCode=40841&template_id=100002

■自動車保険STATION

https://car-h.info/

当サイトでは自動車保険を申込む上で知っておくべき用語やFAQ、選び方の注意点等を分かりやすく解説しています。また、見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。

■バイク保険STATION

https://bike-h.info/

インターネットでお見積もりやお申し込みができるバイク保険比較サイトです。各社のオススメポイントや補償内容から最適な保険をお選びいただけます。

■人気保険比較サイト

ペット保険： https://www.pets-station.info/

弁護士保険： https://bengoshi-h.info/

自動車保険： https://car-h.info/

自転車保険： https://jitensha-hoken.info/

バイク保険： https://bike-h.info/

妊娠保険： https://ninshin-h.info/

火災保険：https://kasai-h.info/

糖尿病保険： https://tonyobyo-h.info/

■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

https://element-gr.jp/

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１０－４ モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601