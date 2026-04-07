大学生の約6割は恋人がいる｜出会いの場は「同じ大学」が最多、マッチングアプリの利用には約6割が好意的な回答（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、大学生の男女200人（男性100人・女性100人）を対象に、「大学生の出会い」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 現在恋人がいるか

● 恋人との出会いのきっかけ（恋人がいる人）

● マッチングアプリでの出会いはありか

について、男女別に選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、大学生男女200人の回答結果をもとに、大学生の恋愛・出会いの実態を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/daigakusei-deai/

1.大学生の半数以上が「恋人がいる」（大学生男女：200人）

大学生の男女200人に「現在恋人はいますか？」と尋ねたところ、「はい」115人（57.50％）に対し、「いいえ」85人（42.50％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

● はい：115人（57.50％）

● いいえ：85人（42.50％）

【男女別（各100人）】

● 男性

○ はい：51人（51.00％）／いいえ：49人（49.00％）

● 女性

○ はい：64人（64.00％）／いいえ：36人（36.00％）

男女合計で「恋人がいる」が過半数となり、とくに女性は男性より恋人ありの割合が高い結果となりました。

2.恋人との出会いの場は「同じ大学」が最多（恋人がいる大学生：115人）

「恋人がいる」と回答した115人に「恋人との出会いはどこでしたか？」と尋ねたところ、最多は「同じ大学」32人（27.83％）でした。次いで「マッチングアプリ」21人（18.26％）、「友人の紹介」16人（13.91％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】（n=115）

● 同じ大学：32人（27.83％）

● マッチングアプリ：21人（18.26％）

● 友人の紹介：16人（13.91％）

● アルバイト先：14人（12.17％）

● インカレサークル・他大との交流会：10人（8.70％）

● 地元の繋がり：10人（8.70％）

● サークル・部活動：6人（5.22％）

● その他：6人（5.22％）

【男女別（人数／割合）】

● 男性（n=51）

○ 同じ大学：13人（25.49％）

○ マッチングアプリ：12人（23.53％）

○ 友人の紹介：8人（15.69％）

○ アルバイト先：3人（5.88％）

○ インカレサークル・他大との交流会：5人（9.80％）

○ 地元の繋がり：5人（9.80％）

○ サークル・部活動：2人（3.92％）

○ その他：3人（5.88％）

● 女性（n=64）

○ 同じ大学：19人（29.69％）

○ マッチングアプリ：9人（14.06％）

○ 友人の紹介：8人（12.50％）

○ アルバイト先：11人（17.19％）

○ インカレサークル・他大との交流会：5人（7.81％）

○ 地元の繋がり：5人（7.81％）

○ サークル・部活動：4人（6.25％）

○ その他：3人（4.69％）

最多は「同じ大学」ながら、「マッチングアプリ」も2割前後を占め、学内外を含む複線的な出会い方が確認できました。

3.マッチングアプリでの出会いは約6割が「あり」（大学生男女：200人）

大学生男女200人に「マッチングアプリでの出会いはありですか？」と尋ねたところ、「あり」119人（59.50％）に対し、「なし」81人（40.50％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

● あり：119人（59.50％）

● なし：81人（40.50％）

【男女別（各100人）】

● 男性

○ あり：69人（69.00％）／なし：31人（31.00％）

● 女性

○ あり：50人（50.00％）／なし：50人（50.00％）

「あり」が多数派となる一方、女性は賛否が同数となり、男女で受け止め方に差が見られました。

「あり派」「なし派」の意見を自由回答形式でさらに調査した結果は下記のとおりです。

3-1.マッチングアプリあり派の意見

【自由回答 一部抜粋】

普段の生活では出会えない人と効率よく知り合えるうえ、価値観や条件を事前に確認できるので、真剣な出会いにつながりやすいと思うからです（男性）

実際に友達でもアプリで恋人ができた人が多く、今は抵抗なく使える時代だと感じています（男性）

身近な人との恋愛は、友人に気を使われたり、別れた後のことを気にしてしまうが、マッチングアプリの出会いはそういうことがないのでありだと思っています（女性）

マッチングアプリを使わないと出会いがとても少ないと思うから（女性）

あり派は、日常では得にくい出会いを「効率よく広げられる点」と、価値観・条件を事前に確認できる「納得感のある選択」が主な肯定理由として確認できました。



3-2.マッチングアプリなし派の意見

【自由回答 一部抜粋】

チャットでのやり取りが苦手なので、実際に顔を合わせてやり取りがしたい（男性）

直接会ってからいいなと思ってから進んでいきたい（男性）

知らない人と恋人関係になることに不安があるから（女性）

ネット上の情報を信用してないので、万が一騙されたら怖いと不安に思ってるから（女性）

なし派は、「相手の信頼性が見えにくいことへの不安」と「対面で関係を確かめたい」という志向が中心で、出会い方の安全性とコミュニケーション様式が否定理由として表れました。

調査結果まとめ

本調査では、大学生男女200人を対象に、恋人の有無・出会いの場（恋人がいる人）・マッチングアプリ観について調査した結果、以下の点が明らかになりました。

● 大学生の**57.50％**が「恋人がいる」と回答

● 恋人との出会いの場（恋人がいる115人）では、「同じ大学」27.83％が最多、

次いで**「マッチングアプリ」18.26％**

● マッチングアプリでの出会いは、**「あり」59.50％**で多数派（男性69.00％、

女性50.00％）

さらに自由回答では、

● 「あり派」は効率の良さ・出会いの幅の広さ・条件を事前確認できる安心感を評価

● 「なし派」は安全面への不安や対面重視の価値観を理由に挙げる傾向

が確認できました。

大学生の出会いは「学内が最多」でありながら、「アプリ活用」も一定の存在感を持ち、賛否が分かれつつも主流の出会い手段の一つとして定着しつつある実態がうかがえる結果となりました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/daigakusei-deai/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：大学生の男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年01月29日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/daigakusei-deai/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/