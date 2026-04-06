ライカ ジオシステムズ株式会社

止まらない測量。迷わない判断。TS20が測量を自動化する。AI搭載トータルステーションLeica TS20

Leica TS20

【2026年4月6日 東京】 計測テクノロジー業界のリーダーであるHexagonグループのライカジオシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野 裕士）は本日、エッジAIを搭載した新製品「Leica TS20ロボティックトータルステーション（以下、TS20）」の国内販売を開始しました。

TS20は、測量士のワークフローを徹底的に理解したうえでゼロから設計されたトータルステーションです。AIと堅牢性を備えた次世代プラットフォームにより、現場作業の高速化、日常業務の効率化、そしてミスの削減を実現します。200年以上にわたり計測業界を牽引してきたライカジオシステムズの技術と、現場からのフィードバックを反映した、プロフェッショナルの実務に即したソリューションです。

主な特徴

- 正確・精密・信頼性過酷な条件下でも信頼できる精度と正確さを提供。- エッジAIによる自動化エッジAIにより、天候や視界条件に左右されない「止まらない測量」が可能に。再測や現場作業中断による手戻りを激減。現場作業の効率性が大幅に向上。- - AIターゲット：自動ターゲット認識（ATR）により、雨や霧などの悪天候や反射テープ使用時でも自動でターゲットを検索・照準・測定。- - AI-Detect：プリズム・ターゲット種類の不一致を検出・警告、人的エラーを未然に防止。- - AI-Follow（今後の追加リリース予定）：遮蔽物で視線が遮られても傾斜補正機能付きプリズムポール「Leica AP20 AutoPole」の追跡継続、作業時間の節約。- 堅牢性・耐久性世界初のIP66防塵・防水性能を備えたロボティックトータルステーション。- - 雨・粉塵・悪環境での作業継続性が飛躍的に向上。工程遅延を回避。- - メンテナンス不要の高速モーター：動作速度を向上、信頼性と所有コスト削減。- - 新型EDMシステム：より高速で高精度の距離測定。- - 高速プロセッサー：起動時間短縮、データ処理高速化。- 通信性能強化による生産性向上とセキュリティ対策クラウド連携機能により、LeicaCaptivateとの自動同期により、現場と事務作業データ共有が容易に。今年後半以降（時期未定）には盗難防止技術も搭載予定。- - 通信性：モバイルネット接続、Wifi,Bluethooth,IoT対応。- - GeoCloud Protect（TS20専用）：盗難時のリモートロックや位置追跡が可能。

「Leica TS20 は、この10年以上で最も大きな進歩を遂げたトータルステーション技術です」と、Leica Geosystems 日本代表の桑野は述べています。

「深刻化する人手不足や生産性向上に確実に貢献できる技術開発、そして厳しい現場環境に直面する建築・土木業界の皆さまが、より安全に、より確実に成果を出せるように-

TS20 は、その思いから“ゼロから設計し直した”ロボティックトータルステーションです。

測量工学の専門家、世界トップレベルの R&D チーム、そして現場を知り尽くすお客様から寄せられた実践的な知見。その三者が緊密に結びつくことで、TS20 は誕生しました。

現代の測量現場で求められる精度・効率・耐環境性を最高レベルで実現し、あらゆる条件下でも確かな成果を生み出すために特別に設計された TS20 は新たな体験価値を提供します。」

【Leica TS20 製品ページ】

https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/total-stations/robotic-total-stations/leica-ts20(https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/total-stations/robotic-total-stations/leica-ts20)

Leica Geosystems - when it has to be right

およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたライカジオシステムズ（Hexagon のグループカンパニー）は、世界中のプロフェッショナルに向けてトータルソリューションを開発しています。革新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、地理空間情報の利活用において、航空宇宙、防衛、安全、セキュリティ、建設、製造など、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。ライカジオシステムズは高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発展に貢献していきます。

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型テクノロジーを組み合わせたデジタルリアリティソリューションの世界的リーダーで、世界50ヶ国におよそ24,800人の従業員を擁し、総売上高は約54億ユーロです。

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