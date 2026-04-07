未来を担う子どもたちへ“物流の力”を届ける広島市のキャリア教育副教材「お仕事ノート・ブック」に協賛

株式会社河野

広島県を拠点に食品物流サービスを展開する株式会社河野（本社：広島県広島市、代表取締役：河野幹章 https://www.transport-kono.com/）は、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材2026年度版「小学生のためのお仕事ノート広島市２０２６年度版」、「中学生のためのお仕事ブック広島市２０２６年度版」に協賛しましたことをお知らせします。

本教材は、広島市の小学3年生や中2学生を対象に授業などで活用されており、子どもたちが地域の仕事や社会の仕組みを学ぶきっかけとなっています。

「お仕事ノート」・「お仕事ブック」は、株式会社中広が企画・発行するキャリア教育副教材です。仕事の流れや実際に働く人の声が分かりやすく紹介されているほか、誌面にはQRコードも掲載されており、タブレットやスマートフォンからホームページへアクセスできるなど、子どもたちが楽しみながら学べる工夫が施されています。

当社ページでは、食品物流の現場をテーマに、「コンビニなどに並ぶ商品がどのように届くのか」を紹介しています。食を支える物流の仕組みを通じて、社会を動かす“日常を運ぶ力”を子どもたちに知ってもらうきっかけになればと考えています。

株式会社河野は、「物流を通じて地域に貢献する」という理念のもと、地域の未来を担う子どもたちに“働くことの楽しさ”や“食が届く大切さ”を伝えるとともに、地域根ざした取り組みを進めながら教育・文化の発展に貢献してまいります。

【教材詳細】

小学生のためのお仕事ノート（広島市版）

仕様：Ｂ５版 フルカラー

配布対象：広島市内３年生(公立)

配布時期：2026年4月から順次

発行枚数：約10,160部(135校)

出典：『小学生のためのお仕事ノート・2026年度版』

中学生のためのお仕事ブック（広島市版）

仕様：A４版 フルカラー

配布対象：広島市内2年生(公立)

配布時期：2026年4月から順次

発行枚数：約10,060部(62校)

出典：『中学生のためのお仕事ブック・2026年度版』

【発 行 元】：株式会社中広

【協 力】：JLAA 一般社団法人日本地域広告会社協会

株式会社河野について

当社は、広島県を拠点とする総合物流企業で、食品物流を中心に事業を展開。冷凍・冷蔵の温度管理が必要な製品に特化した輸送体制を持ち、コンビニエンスストアや地場スーパー、外食チェーンなどへの配送を手がけている。また、自社保有の冷凍冷蔵倉庫での保管・仕分け・加工作業、そして共同配送や3PLなど、顧客の物流全体をサポートするサービスも強化。地域インフラを支える企業としての役割を果たしている。

会社概要

名称：株式会社河野

代表取締役：河野 幹章

本社所在地：広島県広島市安佐北区亀山7丁目10-21

TEL ：082-814-1771

創業：1962年2月

設立：1970年5月

資本金：1,000万円

従業員数：約409名

年商：約56億7,800万円（2025年3月期）

事業内容：冷凍・冷蔵食品の輸送業務（コンビニ・スーパー・外食チェーン等向け）／冷凍冷蔵倉庫による保管・仕分け・流通加工業務／共同配送・3PL（物流一括受託）サービスの提供／物流コンサルティング

会社ホームページURL：https://www.transport-kono.com/