【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム　YACHIYO FLAGs、西岡空調設備株式会社とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、西岡空調設備株式会社（本社：千葉県千葉市花見川区／代表取締役：西岡侑一郎）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。





このたびご支援いただく西岡空調設備株式会社様は、業務用エアコンの販売・設計・施工をはじめ、修理や保守メンテナンスまで空調設備に関する一貫したサービスを提供し、快適な空間づくりを通じて地域の事業活動や暮らしを支えております。

我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。



今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。



【企業紹介】

会社名：西岡空調設備株式会社

本社所在地：千葉県千葉市花見川区柏井1-20-5-503

代表取締役：西岡侑一郎

業務用エアコンの販売・設計・施工から、修理・保守メンテナンスまで空調設備に関する幅広いサービスを提供し、オフィスや店舗、各種施設の快適な環境づくりを支えています。

HP：https://www.nacf.jp/



チーム名：YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

お問い合わせ： info@kokokara2024.com

チーム運営：株式会社KoKoKaRa

公式Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/