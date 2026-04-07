富士通・ソフトバンク・旭化成・サイバーエージェント・ダイハツが登壇｜研究開発とイノベーション変革をつなぐ人材戦略フォーラム「LabBase R&D / HR Forum 2026」アーカイブ配信 開催

株式会社LabBase

研究エンパワープラットフォーム「LabBase（ラボベース）」を提供する株式会社LabBase（本社：東京都港区、代表取締役CEO：加茂倫明、以下 LabBase）は、2026年4月22日（水）12:30～16:30に「LabBase R&D / HR Forum 2026 ─研究開発とイノベーション変革をつなぐ人材戦略の探索と実践─」をオンラインにて無料アーカイブ配信いたします。富士通・ソフトバンク・旭化成・サイバーエージェント・ダイハツら先進企業からリーダーが登壇し、イノベーション変革を生む人材戦略の実践知を共有します。

※2026年3月12日に配信した同イベントについて開催後に「見逃した」「もう一度見たい」という声が多数寄せられたため、改めて視聴いただける機会をご用意しました。

■イベント詳細・お申込みはこちら

https://go.business.labbase.jp/l/920043/2026-04-02/3d73vw(https://go.business.labbase.jp/l/920043/2026-04-02/3d73vw)

■開催概要■

市場変化の加速、生成AIの進展、技術革新の連続で不確実性が高まるいま、研究開発から"事業としての成果"を生み出せるかどうかは、企業の生存戦略そのものになりつつあります。しかし、技術力や投資規模だけではイノベーションや社会実装に結びつきにくい、という壁に多くの企業が直面しています。

その根本要因のひとつは、技術やアイデアではなく「人と組織の設計」にあるのではないか。

本フォーラムは、新卒採用の変化、博士人材の活躍、現場起点の製造業DX変革まで──正解のない時代に先進企業の実践知から突破口を探る場として開催します。

■こんな方におすすめです■

・AI時代にも通用するR&D人材戦略を考えたい方

・理系新卒採用をどうアップデートするべきか悩まれている方

・博士人材採用に力を入れたい方

・現場に根付くDX推進に悩まれている方

■プログラム■

時代の転換点にある今、何を変えるべきか

ヒトの力を、研究開発とイノベーションの加速に繋げる──

「R&D人材戦略」の再定義 ｜ 12:30～13:00

時代の転換点にある今、何を変えるべきか。R&D人材戦略のあるべき姿を問い直します。

【登壇者】

株式会社LabBase 代表取締役CEO 加茂 倫明

変わりゆく新卒採用市場

富士通・ソフトバンクが語る──

R&D人材・理系学生に選ばれ続ける会社とは ｜ 13:00～14:00

一括採用廃止・ハイブリッド型採用・現場連携──変わりゆく新卒採用市場において、R&D人材からトップ企業に選ばれ続けるための戦略を第一線の人事リーダーが語ります。

【登壇者】

富士通株式会社 Employee Success本部 R&D人事部 シニアマネージャー 輿 秀和 氏

ソフトバンク株式会社 コーポレート統括 人事本部 採用・人材開発統括部 統括部長 足立 竜治 氏

旭化成・サイバーエージェント・一橋大学が語る──

イノベーションを加速させる魅力と活躍できる組織環境とは ｜ 14:00～15:15

日本の博士号保持者はわずか0.4%*。その希少な存在への誤ったバイアスを乗り越え、組織を動かすリーダー候補として博士人材の真価を活かすには何が必要か。旭化成・サイバーエージェントの実例と、アカデミアの知見を交えて迫ります。

【登壇者】

旭化成株式会社 人事部 人財採用室 技術系採用担当 赤尾津 翔大 氏

株式会社サイバーエージェント 人事マネージャー 産学連携担当 村中 恭 氏

国立大学法人一橋大学 イノベーション研究センター・准教授 一橋大学大学院経営管理研究科・准教授 吉岡 徹 氏

* 出典：総務省「令和2年国勢調査（2020年）」最終卒業学校の種類（15歳以上）より、大学院（博士課程）修了者の割合を算出

ダイハツに学ぶ製造業DX──

現場が主役のDX推進と人事の関わり方 ｜ 15:30～16:30

製造業のDX推進において、現場を巻き込みながら変革を実現するにはどうすればよいか。ダイハツのリアルな実践から、DXにおける人事部門の新たな役割を探ります。

【登壇者】

ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当 太古 無限 氏

株式会社Funleash 代表取締役 CEO / 組織変革ファシリテーター / 戦略人事パートナー 志水 静香 氏

■開催概要■

イベント名

LabBase R&D / HR Forum 2026

研究開発とイノベーション変革をつなぐ人材戦略の探索と実践

お申込みはこちらから

https://go.business.labbase.jp/l/920043/2026-04-02/3d73vw

開催日程

2026年4月22日（水）12:30～16:30

開催形式

オンライン配信

参加費

無料（先着500名）

対象者

人事部門の方（CHRO・部長・課長・担当者）

経営層の方

研究開発・理系人材採用担当者の方

事業部管理職の方

主催

株式会社LabBase

問合せ

tob_marketing@labbase.co.jp

株式会社LabBaseについて

「研究の力を、人類の力に。」をパーパスに掲げ、研究エンパワープラットフォーム「LabBase」を運営しています。理系学生と企業を結ぶスカウトサービス「LabBase就職」や、研究者・技術者のキャリア支援サービス「LabBase転職」などを通じ、科学技術の発展と社会実装を加速させる事業を展開しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社LabBase

代表者 ：代表取締役CEO 加茂倫明

設 立 ：2016年9月23日

資本金 ：779,914 千円 (資本準備金含む)

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目1番1号日比谷フォートタワー10F

コーポレートサイト：https://labbase.co.jp/

【法人ご担当者様からのお問い合わせ】

株式会社LabBase

URL：https://business.labbase.jp/contact/

TEL：03-6684-1539 (10:00~19:00)