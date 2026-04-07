【Xで150万インプ突破】『鬼滅の刃』我妻善逸のビジネススキル診断がバズった理由。SNSマーケのプロ、EMOLVA榊󠄀原清一の独自戦略を公開

株式会社EMOLVA

SNSマーケティングの総合コンサルティングを手掛ける株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、代表・榊󠄀原の公式SNSにて展開している「アニメキャラのビジネススキル評価投稿シリーズ」が、直近のX（旧Twitter）投稿において150万インプレッションを突破したことをお知らせいたします。

本シリーズは、TikTokやXなど複数のプラットフォームを横断して累計数百万規模のリーチを記録しており、SNSをビジネス活用するための「新しい方程式」として大きな反響を呼んでいます。

■SNS運用のプロが「自ら発信」を継続する背景

株式会社EMOLVAでは、代表自らがTikTokやXのアカウントを最前線で運用し、常に最新のアルゴリズムとユーザー動向を分析しています。数多くのSNSコンサルティングを手掛ける中で、なぜ代表自らが「アニメ」という切り口で発信を続けるのか。そこには明確な「SNSマーケティングの本質」に基づいた理由があります。

1. 圧倒的な「説得力」の担保

どれほど優れた営業担当者が「YouTubeは効果的です」「今はTikTokをやるべきです」と提案したとしても、提案者自身に実績がなければ、その言葉に根拠と説得力は生まれません。当社では、以下の3ステップを徹底することで、クライアントへ「生きたノウハウ」を提供しています。

- 自社（代表）アカウントで実際にフォロワーを獲得し、実績を証明する- 獲得までのプロセスやバズの要因を分析し、社内ナレッジとして形式知化する- 確実性の高いノウハウを、企業のSNS運用代行・コンサルティングに還元する

2. 「認知」獲得のためのエンタメ性

TikTokやXといったSNSにおいて、ユーザーは「有益な情報」以上に「暇つぶしができる楽しいコンテンツ」を求めています。最初からビジネス色（PR色）の強い発信をするのではなく、まずは「面白そうなオタクの社長」として広く認知されることを重視しています。 代表の榊󠄀原が好きなアニメやフィギュアを切り口に、独自の視点を加えることで、潜在顧客層との接点を最大化させています。

■話題のコンテンツ：アニメキャラのビジネススキル評価投稿シリーズとは

本シリーズは、人気アニメに登場するキャラクターの特性を、現代のビジネスシーンに置き換えて多角的に評価するコンテンツです。

「もしこのキャラが部下だったら？」「このスキルはリーダーシップとしてどう評価できるか？」

といった独自の分析が、ビジネスパーソンからアニメファンまで幅広い層の関心を集めています。

【直近の反響事例】

・Xにて『鬼滅の刃』我妻善逸のビジネススキル評価投稿が150万インプレッションを突破。

TikTokでも10万再生を超えるなど、プラットフォームを横断して「刺さるコンテンツ」として定着しています。

▼Xの投稿はこちらから

https://x.com/sakakibara_sns/status/2034269841537032450

▼TikTok動画URL

https://www.tiktok.com/@seiichi_s/video/7618532870629461266

■今後の展望：SNSマーケティングの「勝ち筋」を可視化する

株式会社EMOLVAは、今回のバズによって得られた反応速度、拡散経路、ユーザー属性などのデータを即座に分析し、今後のクライアントワークへと活かしてまいります。 単なる「認知」で終わらせず、その先の「信頼」や「コンバージョン」へ繋げるための戦略的SNS運用を、自らの実践をもって証明し続けます。

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。