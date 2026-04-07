〈限定30セット〉ブルゴーニュ名門ドメーヌ ルージュ8生産者 飲み比べセット販売【ヴィノテラス】
ブルゴーニュを代表する8生産者を一度に比較できる贅沢なセットをご用意しました。
詳細を見る :
https://vnts.shop/lpc/b-rouge-2026?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=b-rouge-2026
ブルゴーニュ・ルージュは、各ドメーヌにとってのエントリーレベルのワインです。
しかし、生産者のスタイルを最も感じ取りやすいワインとも言われています。
特級や1級のように畑の個性が強く表れるワインとは違い、生産者の哲学や造りの方向性がより素直に表れやすいからです。
ブルゴーニュ・ルージュといっても、そのスタイルは生産者により実に様々。
若木のブドウを主体にしたフレッシュで軽やかなスタイルのものもあれば、村名区画のブドウや高齢樹のブドウをブレンドすることで、凝縮感や奥行きを備えたワインに仕上げる生産者もいます。
エントリーレベルのワインでありながら、そこには各ドメーヌの哲学やワイン造りへの矜持がしっかりと表れています。
すべてフルボトルで揃えると9万円以上...これほどの名門ドメーヌのブルゴーニュ・ルージュを、一度に飲み比べられる機会は決して多くありません。
ぜひ、それぞれの個性と哲学を体験してみてください。
限定30セット
締切日：4月12日(日)
発送日：4月14日(火)
詳細を見る :
https://vnts.shop/lpc/b-rouge-2026?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=b-rouge-2026
■セット内容
すべて100mlの小瓶に詰め替えご用意いたします。
https://vnts.shop/lpc/b-rouge-2026
１．Jean Marie Fourrier ジャン マリー フーリエ
Bourgogne Rouge Vieille Vigne 2023 ブルゴーニュ ルージュ V.V
参考上代：9,570円(税込)
２．Claude DUGAT クロード デュガ
Bourgogne Rouge 2022 ブルゴーニュ ルージュ
参考上代：13,200円(税込)
３．Domaine Perrot-Minot ドメーヌ ペロ ミノ
Bourgogne Rouge La Gouzotte 2023 ブルゴーニュ ルージュ ラ グゾッド
参考上代：17,270円(税込)
４．Laurent PONSOT ローラン ポンソ
Bourgogne Rouge Cuvee des Peupliers 2022 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ デ ププリエ
参考上代：9,900円(税込)
５．Robert GROFFIER ロベール グロフィエ
Bourgogne Cote d’Or Les Jardins de Marie et Lea Rouge 2023 ブルゴーニュ コート ドール レ ジャルダン ド マリー エ レア ルージュ
参考上代：16,500円(税込)
６．Domaine Ghislaine Barthod ドメーヌ ジスレイヌ バルト
Bourgogne Rouge 2022 ブルゴーニュ ルージュ
参考上代：9,900円(税込)
７．Domaine Michel Gros ドメーヌ ミッシェル グロ
Bourgogne Cote d'Or Rouge 2023 ブルゴーニュ コート ドール ルージュ
参考上代：6,765円(税込)
８．Domaine Tollot-Beaut ドメーヌ トロ ボー
Bourgogne Cote d'Or Rouge 2022 ブルゴーニュ コート ドール ルージュ
参考上代：7,700円(税込)
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