株式会社ポリグロッツが、日本人材ニュース「サービスガイド100選」に3年連続選出

株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツの「“AI×先生”による個別最適化された英語研修サービス」が、2026年度の日本人材ニュース提供「人材・人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に選出されました。株式会社ポリグロッツは3年連続の選出となります。



▶ 掲載記事：https://jinzainews.net/jinjiguide/polyglots/

○ 概要

1989年に創刊された人事専門誌「日本人材ニュース」が企業人事と人材コンサルティング会社への取材で蓄積されてきた知識を活かして、経営者や人事担当者のための「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」を毎年発行しています。以下の選定基準により、人材採用を十分にサポートできる「コンサルティング」と称するにふさわしい会社やサービスを人事関係者から推薦を受けて選定しています。

１.健全なコンサルティング方針

２.高いコンサルティング能力

３.コンプライアンスの順守

▶ 人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選 ： https://jinzainews.net/jinjiguide/

○ 選定理由と日本人材ニュース編集部の評価

「ポリグロッツは、英語学習アプリ「レシピー」を個人利用している社員から教育担当者が評判を聞いて社内研修への導入が決まることも多く、アプリに対するユーザー満足度の高さがうかがえる。AIによる充実した機能には目を見張るものがあるが、ポリグロッツの強みは「人」によるサポートを大事にしている点だ。講師による実践的な指導、専属トレーナーや法人営業担当者のきめ細かいフォローが着実な学習成果を実現し、高い法人継続率につながっている。」※日本人材ニュース編集部の評価 より引用

▶ 掲載記事 ： https://jinzainews.net/jinjiguide/polyglots/