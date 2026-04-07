GSTVが運営する宝石専門チャンネルサービスサイト『GSTV』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」とハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社GSTV (本社：東京都品川区、以下GSTV)が運営する宝石専門チャンネルサービスサイト『GSTV』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」とハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されたことをお知らせいたします。

GSTVが運営する宝石専門チャンネルサービスサイト『GSTV』詳細を見る :https://www.gstv.jp/

GSTVは、「宝石専門チャンネルを通じて、新しいジュエリーの価値と文化を創造し、その魅力を伝える」ことを理念に掲げています。

ジュエリーの企画・製造から販売までを一貫して手掛けるダイレクトマーケティング型の事業を展開しており、TV放送によるコンテンツ配信を軸に、WEB・店舗・イベントなど多様な販売チャネルを通じて顧客へ価値を提供しています。

同社が運営する宝石専門チャンネルサービスサイト『GSTV』は、宝石専門チャンネル『ジュエリー☆GSTV』と連動したECサイトです。テレビ放送で紹介された商品をオンライン上で購入できるほか、番組内で紹介されるジュエリーを中心にリアルタイムで商品情報を掲載しています。

テレビ放送とECを連動させた購買体験を提供する『GSTV』では、商品点数の増加に伴い、「目的の商品にたどり着きにくい」という課題が顕在化していました。また、既存基盤を活かしながら利便性を向上させる手法も求められていました。

こうした背景のもと、検索性と発見性の両立を実現するため、ZETAが提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」とハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されました。これにより、サイト構造を大きく変えることなく検索体験の高度化と回遊性の向上を実現しています。

こだわり検索により直感的な操作性を実現

検索窓の横に、複数の条件で商品を絞り込める「こだわり検索」機能を実装しました。宝石専門チャンネル『ジュエリー☆GSTV』と連動した「放送日時」をはじめ、さまざまな項目を組み合わせて検索できるため、ユーザーが希望に合った商品へスムースにたどり着けます。

絞り込み例：放送日時/アイテム/石種/地金/価格帯

画像解析によるハッシュタグ生成で回遊性向上に貢献

商品詳細ページにおいて、商品画像や説明文をもとにハッシュタグが生成・表示されるようになりました。商品の特徴に関連するタグを自動生成することで、類似商品や関連性の高い商品へ直感的にアクセスしやすくなり、サイト内の回遊性向上に貢献します。

ハッシュタグ例：「#日常使い」「#差し色ジュエリー」

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

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[ https://twitter.com/zeta_cx ]

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売